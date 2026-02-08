مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية

مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم كخطوة نوعية على طريق تحديث نظام الرعاية الصحية الشاملة، وتأكيداً على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى خدمات الصحة النفسية، وذلك أعقاب زيارة سمو الأمير مرعد للمركز للوقوف على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الملتحقين لدى قسم الكرامة للتأهيل النفسي، ورصد التحديات التي يواجهها المركز.
وخلال توقيع مذكرة التفاهم أكد سموه أهمية تقييم وتحسين جودة خدمات الصحة النفسية وتطويرها بما يتوافق والمعايير الدولية، وتهيئة البنية التحتية وتدريب الكوادر المهنية والتشخيصية بما يسهم في تحديد المتطلبات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية ويضمن وصولهم إلى خدمات فعالة وعادلة تلتزم بأعلى معايير الجودة.
