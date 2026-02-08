  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية

2026-02-08 03:09:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، في مقر المجلس اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والذهنية الملتحقين في مركز الكرامة للصحة النفسية.


ويأتي توقيع مذكرة التفاهم كخطوة نوعية على طريق تحديث نظام الرعاية الصحية الشاملة، وتأكيداً على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى خدمات الصحة النفسية، وذلك أعقاب زيارة سمو الأمير مرعد للمركز للوقوف على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الملتحقين لدى قسم الكرامة للتأهيل النفسي، ورصد التحديات التي يواجهها المركز.


وخلال توقيع مذكرة التفاهم أكد سموه أهمية تقييم وتحسين جودة خدمات الصحة النفسية وتطويرها بما يتوافق والمعايير الدولية، وتهيئة البنية التحتية وتدريب الكوادر المهنية والتشخيصية بما يسهم في تحديد المتطلبات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية ويضمن وصولهم إلى خدمات فعالة وعادلة تلتزم بأعلى معايير الجودة.

