أمانة عمّان تعلن التعليمات الخاصة بالخيم الرمضانية لعام 2026

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الأحد، التعليمات والشروط الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية لعام 2026.



وأوضحت التعليمات أنه لا يجوز إقامة أي خيمة رمضانية إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من أمانة عمّان، والحصول على موافقة محافظ العاصمة ووزارة السياحة للمنشآت السياحية.



وحددت الأمانة في التعليمات التي أصدرتها أن تكون ساعات العمل في الخيم الرمضانية من أذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور.



واشترطت أن تكون الخيمة أو الصيوان من مادة جيدة مقاومة للعوامل الجوية، وأن تتوافر فيها كافة شروط السلامة العامة، وعدم إزعاج المجاورين أو إعاقة الحركة المرورية، والالتزام بمدة التصريح، وإزالة الخيمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدته.



كما نصت على وضع التصريح في مكان بارز داخل الخيمة أو الاحتفاظ به وإبرازه عند الطلب. ولأمانة عمّان كامل الأحقية في إنهاء التصريح وإزالة الخيمة في حال مخالفة الشروط أو وجود شكوى حقيقية.



وشددت التعليمات على أن تكون الخيمة تابعة لمحل مرخص مهنيًا تحت بند مطعم سياحي، أو كافتيريا، أو كوفي شوب، أو مقهى شعبي، أو مطعم فئة مقهى وفندق، على أن تكون ملاصقة للمحل وتشكل جزءًا منه. ولن يسمح بإقامة الخيم الرمضانية في المناطق السكنية المنظمة، باستثناء الفنادق.



وفي حال كان المحل قائما ضمن تنظيم تجاري محلي، فيشترط أن يكون بعيدا عن أقرب منطقة سكنية مأهولة، ومسافة لا تقل عن نصف قطر 200 متر، وأن تكون بعيدة عن أماكن العبادة والمستشفيات مسافة لا تقل عن 250 مترا.



واشترطت التعليمات والشروط تأمين مواقف سيارات كافية مع تقديم خدمة اصطفاف السيارات، وتوفير مرافق صحية للذكور والإناث، وعدم تقديم المشروبات الروحية والكحولية، والالتزام بالمهنة المرخصة للمحل بعدم تقديم الأرجيلة في الخيم العائدة للمحال غير الحاصلة على رخصة مهن (تقديم الأرجيلة)، والالتزام بالتعليمات الخاصة بتقديم الأرجيلة الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالمحال الحاصلة على رخصة مهن (تقديم الأرجيلة). إضافة إلى عدم استقبال من هم دون سن 18 عاما إلا بمرافقة ذويهم، والالتزام بالنظام والآداب العامة.



وفيما يتعلق بالخيم الخاصة بـ "المخابز ومحلات إعداد أو بيع الحلويات"، فقد سمحت التعليمات للمحال المرخصة مهنيا بمهنة (المخابز وإعداد أو بيع الحلويات) بإقامة خيمة لغاية إعداد وبيع القطايف دون استيفاء بدل الاستغلال، شريطة أن تكون الخيمة ملاصقة للمخبز وتشكل جزءا منه، والتقيد بالشروط البيئية والصحية وعدم استغلال الأرصفة، وتقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة 100 دينار كضمانات للالتزام بالتعليمات وإزالة الخيمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك.



وبخصوص المحلات المرخصة مهنيًا لبيع أدوات كهربائية، فقد سمحت التعليمات بإقامة خيمة رمضانية لعرض وبيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك، شريطة أن تكون الخيمة ملاصقة للمحل أو مقامة على قطعة أرض فضاء خالية غير متصلة بالمحل بغض النظر عن مساحتها، مع اشتراط موافقة مالك القطعة وعدم التسبب بإرباكات مرورية.



كما يُشترط تقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة 200 دينار كضمانات للالتزام بالتعليمات وإزالة الخيمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك.



ووفقًا للتعليمات، يتم تقديم طلب الحصول على الخيم لدى المنطقة المعنية، مرفقًا بصورة عن رخصة المهن العائدة لمقدم الطلب، حيث يتم الكشف على الموقع من قبل الأقسام المعنية. وتناط صلاحية البت في قرار منح التصريح بمديري المناطق. وتكون مدة التصريح شهرًا واحدا فقط (خلال شهر رمضان) لجميع الخيم.