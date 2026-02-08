  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
هيئة الطاقة: إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته

2026-02-08 03:09:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-قالت الناطقة باسم هيئة الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الأحد، إن قرار إضافة المادة الكاشفة اللونية إلى مادة الكاز جاء بهدف كشف أي حالات تلاعب أو خلط مع الديزل أو البنزين، مؤكدة أن هذه المادة لا تؤثر على جودة الكاز أو كفاءته التشغيلية، وأن مواصفاته تبقى على حالها.


وأوضحت القاق أن المادة اللونية الكاشفة هي ضمن المواصفة القياسية الأردنية والقاعدة الفنية المعتمدة، والغاية الأساسية منها هي كشف حالات التلاعب ومحاولات الخلط بين مادة الكاز والديزل أو البنزين، مؤكدة أن جودة مادة الكاز تبقى نفسها دون أي تأثير على النوعية أو الكفاءة.


وأكدت أن هذه المادة مستخدمة في العديد من دول العالم لنفس الغاية، وأن اللون الأزرق للكاز يهدف إلى تعزيز الرقابة والكشف المبكر عن أي مخالفات.

