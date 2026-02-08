أوكرانيا تحث على تسريع محادثات السلام

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2026-02-08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الأحد، إنّ الزعيمين الأوكراني والروسي بحاجة إلى الاجتماع معا لمناقشة أصعب القضايا المتبقية في محادثات السلام، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد الذي يملك القدرة على التوصل إلى اتفاق.


وأوضح سيبيها في مقابلة أن أوكرانيا تريد تسريع الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات والاستفادة من الزخم في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل أن تدخل عوامل أخرى على الخط وتؤثر على المساعي، مثل حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني.

