أوكرانيا تحث على تسريع محادثات السلام

أوكرانيا تحث على تسريع محادثات السلام
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الأحد، إنّ الزعيمين الأوكراني والروسي بحاجة إلى الاجتماع معا لمناقشة أصعب القضايا المتبقية في محادثات السلام، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد الذي يملك القدرة على التوصل إلى اتفاق.
وأوضح سيبيها في مقابلة أن أوكرانيا تريد تسريع الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات والاستفادة من الزخم في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل أن تدخل عوامل أخرى على الخط وتؤثر على المساعي، مثل حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني.
