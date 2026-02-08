التعليم العالي: 7 آلاف طالب جديد ضمن 60 ألف مستفيد من المنح والقروض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن عدد الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية ارتفع هذا العام إلى 60,341 طالبا وطالبة، بزيادة بلغت 7 آلاف مستفيد مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن المخصصات المالية لصندوق دعم الطالب الجامعي بلغت هذا العام 40 مليون دينار، بزيادة 10 ملايين دينار عن العام الماضي.



وأوضح الخطيب أن جميع الطلبة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية شملتهم المنح والقروض بنسبة 100%، كما تم شمول جميع الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، والذين لم يستفيدوا منها سابقا، بالمنح والقروض بنسبة 100%.



وأشار إلى أن الزيادة في المخصصات جاءت نتيجة عدة خطوات، أولها زيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، ثم قرار مجلس الوزراء بتخصيص عوائد بيع كافة الأرقام المميزة التي تم بيعها بالمزاد العلني عبر إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ما وفر 5 ملايين دينار لصندوق دعم الطالب.



وأضاف الخطيب أن التوجيهات الملكية السامية خلال رعاية جلالة الملك لإطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029، أسهمت أيضا في زيادة مخصصات الصندوق بمقدار 5 ملايين دينار إضافية، ليصل إجمالي المخصصات إلى 40 مليون دينار، وهو ما مكّن الوزارة من توسيع شريحة الطلبة المستفيدين.



وبين أن الزيادة هذا العام تمثلت في 7 آلاف طالب جديد، ليقفز العدد الإجمالي للطلبة المستفيدين من حوالي 53 ألف في العام الماضي إلى أكثر من 60341 طالبا وطالبة، نتيجة الإجراءات السابقة، مؤكدا أن الطلبة أنهوا عملية التقديم للاستفادة من المنح والقروض لهذا العام.



وأوضح الخطيب أن عدد الطلبة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بلغ 11918 طالبا وطالبة، حيث حصل كل طالب تتلقى أسرته المعونة الوطنية على 400 نقطة ضمن نظام النقاط المعتمد لتصنيف الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي.



كما أكد أن 7661 طالبا وطالبة مستفيدون من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، ولم يستفيدوا منها سابقا لعدم استيفائهم الحد الأدنى للمعدل، وتم شمولهم بالمنح والقروض بنسبة 100% بعد مطابقة شروطهم مع معايير صندوق دعم الطالب الجامعي.



وأشار إلى أن الوزارة تتابع الإجراءات مع شركائها لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين، مؤكدًا استمرار الرقابة والمتابعة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الطلبة وفق المعايير المعتمدة.

