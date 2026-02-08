  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تنقلات وترقيات في وزارة التربية - اسماء

2026-02-08 03:09:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم ترقية المذكورين في الكشف المرفق أدناه إلى وظيفة مشرف تربوي / أخصائي مبحث في مجال الإشراف والمديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.
كما قرر الوزير نقل المذكورين في الكشف التالي إلى المديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.
















