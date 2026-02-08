  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مياه اليرموك تعيد تشغيل بئر وادي العرب

2026-02-08 03:09:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعادت شركة مياه اليرموك، الأحد، تشغيل بئر وادي العرب (6) بعد الانتهاء من أعمال تأهيلها وتطويرها ضمن عطاء خاص بتأهيل الآبار، بإشراف مديرية الآبار وقسم الجيولوجيا والمعلومات في الشركة.


وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة معتز عبيدات، إن أعمال التأهيل شملت تنظيف البئر وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، حيث جرى أخذ عينات من المياه وفحصها، وأظهرت النتائج مطابقتها لمواصفة مياه الشرب، مشيرا إلى أنه تمت إعادة ضخ المياه باتجاه خزان معاذ بن جبل.


وكانت الشركة أعلنت قبل أسبوع، أنها ستضطر إلى تقليل ساعات الضخ مؤقتا في بعض مناطق وتجمعات الشونة الشمالية، نظرا لأعمال إعادة تأهيل البئر التي تغذي خزان معاذ بن جبل المزود لمناطق في الشونة الشمالية.


وبينت الشركة أن أعمال إعادة تأهيل البئر وعودة تشغيلها ستسهم في تحسين كميات التزويد المائي لتلك المناطق.

