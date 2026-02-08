مياه اليرموك تعيد تشغيل بئر وادي العرب

مياه اليرموك تعيد تشغيل بئر وادي العرب
وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة معتز عبيدات، إن أعمال التأهيل شملت تنظيف البئر وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، حيث جرى أخذ عينات من المياه وفحصها، وأظهرت النتائج مطابقتها لمواصفة مياه الشرب، مشيرا إلى أنه تمت إعادة ضخ المياه باتجاه خزان معاذ بن جبل.
وكانت الشركة أعلنت قبل أسبوع، أنها ستضطر إلى تقليل ساعات الضخ مؤقتا في بعض مناطق وتجمعات الشونة الشمالية، نظرا لأعمال إعادة تأهيل البئر التي تغذي خزان معاذ بن جبل المزود لمناطق في الشونة الشمالية.
وبينت الشركة أن أعمال إعادة تأهيل البئر وعودة تشغيلها ستسهم في تحسين كميات التزويد المائي لتلك المناطق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment