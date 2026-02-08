  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
افتتاح تجريبي للمركز 12 للخدمات الحكومية في الرصيفة

2026-02-08 03:09:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن الافتتاح التجريبي للمركز 12 من مراكز الخدمات الحكومية في الرصيفة، في خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الموحّدة وتسهيل وصول المواطنين إليها بجودة وكفاءة أعلى.


ويقدّم المركز في مرحلته الأولى 149 خدمة حكومية بالتعاون مع 26 مؤسسة حكومية، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد ويختصر تعدد المراجعات بين الجهات المختلفة، من خلال إنجاز معاملاتهم في موقع واحد وبيئة خدمية حديثة ومنظمة.


ويأتي افتتاح مركز الرصيفة ضمن خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير تجربة متلقي الخدمة عبر مراكز تعتمد على تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى رضا المواطنين، وتقديم خدمات متكاملة تجمع بين القنوات الحضورية والرقمية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحسين كفاءة القطاع العام وتوسيع نطاق الشمول الخدمي في مختلف المحافظات.

