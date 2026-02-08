  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السير تضبط دراجات نارية مارس سائقوها التفحيط والاستعراض

2026-02-08 03:09:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر ادارة السير، بناء على فيديو ظهرت فيه دراجات نارية (لا تحمل لوحات ارقام)، قام سائقوها بالقيادة بطريقة متهورة واستعراضية مما شكل خطراً حقيقياً على حياة الاشخاص ومستخدمي الطريق.
وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية الدراجات، وضبطها وحجزها داخل ساحات الحجز التابعة لادارة السير، فيما جرى التعميم على الدراجة الثالثة لحين ضبطها واستكمال المقتضى القانوني بحقها.

