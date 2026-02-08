بتيل معمر ترأس اللجنة الطبية والتصنيف في البطولة العربية الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة

MENAFN - Palestine News Network ) الكويت - PNN - ترأست المصنفة الدولية الفلسطينية بتيل معمر اللجنة الطبية ولجنة التصنيف في البطولة العربية الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أُقيمت مؤخرًا في دولة الكويت بمشاركة فرق عربية من مختلف البلدان.

وأشادت معمر بمستوى الفرق المشاركة، مؤكدة على الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون، كما هنأت الفريق الفلسطيني على أدائه المتميز وفوزه بالمركز الثالث. وأضافت أن هذا الإنجاز تحقق رغم قلة الإمكانيات، وفي ظل تحديات كبيرة، معتبرة أن الأداء الفلسطيني يعكس ارتقاء المستوى الفني للاعبين، وذلك وفقًا لشهادة جميع الحاضرين في البطولة.

وأكدت معمر على خصوصية الوضع الفلسطيني، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهها المنتخب الفلسطيني، مثل صعوبة التجمع وغياب لاعبي قطاع غزة بسبب الحرب، وهو ما كان يعوق مشاركة الفريق بشكل كامل. لكن، أشارت معمر إلى أن ما ميّز المنتخب الفلسطيني هو روح الفريق العالية والتعاون والانسجام بين اللاعبين، وهو ما كان العامل الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز. وقالت: "رغم هذه الظروف الصعبة، أثبت اللاعبون الفلسطينيون قدراتهم، وصمودهم، وتمسكهم بالحياة، ليكونوا نموذجًا حقيقيًا للعزيمة والإرادة."

كما شكرت معمر سعادة القنصل فراس بلعاوي والسفارة الفلسطينية في الكويت على حضورهم المميز ودعمهم للمنتخب الفلسطيني خلال البطولة، مؤكدة على أهمية هذه البطولات في تطوير رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون بين الأشقاء العرب في المجال الرياضي والمهني.

ويُذكر أن معمر تُعد مصفنة دولية معتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة منذ عام 2017، وقد شاركت في العديد من البطولات العربية والدولية، بما في ذلك تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، ما أكسبها خبرة واسعة في مجال التصنيف الطبي والرياضي.