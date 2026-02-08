بتيل معمر ترأس اللجنة الطبية والتصنيف في البطولة العربية الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة

بتيل معمر ترأس اللجنة الطبية والتصنيف في البطولة العربية الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة
وأشادت معمر بمستوى الفرق المشاركة، مؤكدة على الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون، كما هنأت الفريق الفلسطيني على أدائه المتميز وفوزه بالمركز الثالث. وأضافت أن هذا الإنجاز تحقق رغم قلة الإمكانيات، وفي ظل تحديات كبيرة، معتبرة أن الأداء الفلسطيني يعكس ارتقاء المستوى الفني للاعبين، وذلك وفقًا لشهادة جميع الحاضرين في البطولة.
وأكدت معمر على خصوصية الوضع الفلسطيني، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهها المنتخب الفلسطيني، مثل صعوبة التجمع وغياب لاعبي قطاع غزة بسبب الحرب، وهو ما كان يعوق مشاركة الفريق بشكل كامل. لكن، أشارت معمر إلى أن ما ميّز المنتخب الفلسطيني هو روح الفريق العالية والتعاون والانسجام بين اللاعبين، وهو ما كان العامل الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز. وقالت: "رغم هذه الظروف الصعبة، أثبت اللاعبون الفلسطينيون قدراتهم، وصمودهم، وتمسكهم بالحياة، ليكونوا نموذجًا حقيقيًا للعزيمة والإرادة."
كما شكرت معمر سعادة القنصل فراس بلعاوي والسفارة الفلسطينية في الكويت على حضورهم المميز ودعمهم للمنتخب الفلسطيني خلال البطولة، مؤكدة على أهمية هذه البطولات في تطوير رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون بين الأشقاء العرب في المجال الرياضي والمهني.
ويُذكر أن معمر تُعد مصفنة دولية معتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة منذ عام 2017، وقد شاركت في العديد من البطولات العربية والدولية، بما في ذلك تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، ما أكسبها خبرة واسعة في مجال التصنيف الطبي والرياضي.
