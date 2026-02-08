محافظة القدس: تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين واقتحامات متكررة تستهدف المقدسيين
وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات لعدد من البلدات والأحياء، تخللتها إطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة المواطنين، ما تسبب بحالة من التوتر والخوف، خاصة في صفوف الأطفال والنساء.
وأضافت أن اعتداءات المستعمرين تواصلت بحماية قوات الاحتلال، وشملت الاعتداء على الممتلكات والأراضي، في تصعيد خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس ومحيطها.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد.
وطالبت المحافظة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـتحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال والمستعمرين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.
