محافظة القدس: تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين واقتحامات متكررة تستهدف المقدسيين

2026-02-08 03:09:20
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس - PNN - قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين واصلوا، اليوم الأحد، اعتداءاتهم المتصاعدة على بلدات وأحياء المحافظة، من خلال اقتحامات متكررة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المقدسيين وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات لعدد من البلدات والأحياء، تخللتها إطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة المواطنين، ما تسبب بحالة من التوتر والخوف، خاصة في صفوف الأطفال والنساء.

وأضافت أن اعتداءات المستعمرين تواصلت بحماية قوات الاحتلال، وشملت الاعتداء على الممتلكات والأراضي، في تصعيد خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس ومحيطها.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد.

وطالبت المحافظة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـتحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال والمستعمرين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.

MENAFN08022026000205011050ID1110712376

