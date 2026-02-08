مستعمرون يدمرون مغارة جنوب المغير للمرة الثانية بحماية قوات الاحتلال
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال رافقت المستعمرين خلال الاعتداء، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة، ما أتاح لهم تدمير المغارة بشكل كامل دون أي عائق.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال وعددًا من المستعمرين تمركزوا بالقرب من مزرعة المواطن مراد أبو عليا شرقي بلدة المغير، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي من محاولات للسيطرة على الأراضي الزراعية المحيطة.
وفي سياق متصل، اقتحم مستعمرون أراضي المزارعين وبين المنازل في أطراف بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، ما تسبب بحالة من التوتر والخوف في صفوف المواطنين.
وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة هجمات متواصلة ينفذها المستعمرون بحق القرى الفلسطينية، في مسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض والاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية.
