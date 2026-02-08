مستعمرون يدمرون مغارة جنوب المغير للمرة الثانية بحماية قوات الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله - PNN - دمّر مستعمرون، مساء اليوم الأحد، للمرة الثانية على التوالي مغارة تعود للمواطن ثائر نعسان في منطقة الخليلة جنوب قرية المغير شمال شرق رام الله، في اعتداء جديد يستهدف أراضي وممتلكات المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال رافقت المستعمرين خلال الاعتداء، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة، ما أتاح لهم تدمير المغارة بشكل كامل دون أي عائق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال وعددًا من المستعمرين تمركزوا بالقرب من مزرعة المواطن مراد أبو عليا شرقي بلدة المغير، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي من محاولات للسيطرة على الأراضي الزراعية المحيطة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستعمرون أراضي المزارعين وبين المنازل في أطراف بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، ما تسبب بحالة من التوتر والخوف في صفوف المواطنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة هجمات متواصلة ينفذها المستعمرون بحق القرى الفلسطينية، في مسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض والاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية.