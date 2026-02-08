فعاليات ومؤسسات مخيم عايدة تناقش سبل مواجهة مخططات استهداف الاونروا والاستعدادات لشهر رمضان

فعاليات ومؤسسات مخيم عايدة تناقش سبل مواجهة مخططات استهداف الاونروا والاستعدادات لشهر رمضان
وافتتح اللقاء سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة وممثلي الفصائل و المؤسسات الشعبية والاهلية بالمخيم حيث رحب بالحضور واكد ان هذا الاجتماع جاء لمناقشة قضايا هامة تتعلق باستهداف الاونروا وقراراتها بتقليص الخدمات الصحية والتعليمية والشؤون الاجتماعية واثر ذلك على واقع المخيم واللاجئين.
واطلع العزة المشاركون في الاجتماع على اجتماعات اللجان الشعبية في المخيمات مع دائرة شؤون اللاجئين الاخيرة التي بحثت سبل التصدي لقرارات الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة الامريكية التي تستهدف النيل من وجود الاونروا من جهة وقضية اللاجئين من الجهة الاخرى.
وشدد العزة على اهمية تحرك اكبر قطاعات ممكنة من اللاجئين ومؤسساتهم من اجل التعبير عن رفضهم للجهود والخطوات الرامية لالغاء دور الاونروا.
كما اشار العزة الى الواقع الصعب الذي يعيشه اهالي المخيم ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك ودعا الى توجيد جهود مختلف المؤسسات والفعاليات من اجل تعزيز ثقافة التكافل والتكامل بين مختلف المؤسسات التي تتحمل اليوم اعباء كبيرة اتجاه اهالي المخيم.
هذا وناقش الاجتماع سبل واليات العمل والنهوض بالواقع في المخيم واسناد ابناء شعبنا ليكونوا قادرين على الصمود في وجه المخططات الرامية لتذويب قضية اللاجئين وهي المخططات والمؤامرات الاضخم منذ نكبة فلسطين مشددين على ضرورة توضيح دائرة شؤون اللاجئين لموقفها علر خطوات عملية وعدم ابقاء مواقفها في اطار التصريحات الاعلامية موضحين ان المسوولية تتعاظم على الدائرة في ظل الهجمة الشرسة في ظل حرب الابادة وحملة الاستهداف ضد الاونروا سعيا لشطبها وفي ظل الهجمة على مخيمات شمال الضفة.
كما دعا الحضور لتعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود من اجل ان تكون رسالة المخيمات واللاجئين قوية وقادرة على احداث التغيير في المواقف الدولية بهدف حشدها لجانب حقوق شعبنا الفلسطيني.
وفي نهاية الاجتماع اوصى المشاركون فيه بضرورة رفع مستوى التنسيق وصولا لموقف موحد للمخيمات الى جانب اصدار موقف من مخيم عايدة وتوجيهه للاجتماع القادم للجان الشعبية في مخيمات الجنوب يشدد على ضرورة اسناد اتحاد موظفي الاونروا بما يضمن بقاءها لخدمة حقوقنا الوطنية والسياسية.
كما دعت التوصيات الى ضرورة توجيه رسائل لدائرة شؤون اللاجئين تشدد على ضرورة اتخاذها خطوات ومواقف عملية تتناسب مع تصريحاتها اتجاه حقوق شعبنا عموما والمخيمات واللاجئين خصوصا كما شددوا على ضرورة اطلاق حملة توعية للاجئين للتحذير من مخاطر تقليص وانهاء الاونروا هذا الى جانب تعزيز التنسيق مع اتحاد موظفي الاونروا للخروج بفعاليات وانشطة تضمن استمرار الخدمات للاجئين من جهة وتضمن حقوق العاملين في وكالة الغوث.
كما اكدت التوصيات على اهمية التكامل بين جميع المؤسسات في المخيم وعملها خلال الشهر الفضيل لضمان وصول المساعدات والاسناد لاكبر قطاع من اهالي المخيم.
