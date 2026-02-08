فعاليات ومؤسسات مخيم عايدة تناقش سبل مواجهة مخططات استهداف الاونروا والاستعدادات لشهر رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / بدعوة من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة ناقش ممثلو وفعاليات مخيم عايدة للاجئين حملة الاستهداف التي تتعرض اليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا مؤكدين على تمسكهم بالوكالة الدولية باعتبارها الشاهد الحي على قضية اللاجئين.

وافتتح اللقاء سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة وممثلي الفصائل و المؤسسات الشعبية والاهلية بالمخيم حيث رحب بالحضور واكد ان هذا الاجتماع جاء لمناقشة قضايا هامة تتعلق باستهداف الاونروا وقراراتها بتقليص الخدمات الصحية والتعليمية والشؤون الاجتماعية واثر ذلك على واقع المخيم واللاجئين.

واطلع العزة المشاركون في الاجتماع على اجتماعات اللجان الشعبية في المخيمات مع دائرة شؤون اللاجئين الاخيرة التي بحثت سبل التصدي لقرارات الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة الامريكية التي تستهدف النيل من وجود الاونروا من جهة وقضية اللاجئين من الجهة الاخرى.

وشدد العزة على اهمية تحرك اكبر قطاعات ممكنة من اللاجئين ومؤسساتهم من اجل التعبير عن رفضهم للجهود والخطوات الرامية لالغاء دور الاونروا.

كما اشار العزة الى الواقع الصعب الذي يعيشه اهالي المخيم ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك ودعا الى توجيد جهود مختلف المؤسسات والفعاليات من اجل تعزيز ثقافة التكافل والتكامل بين مختلف المؤسسات التي تتحمل اليوم اعباء كبيرة اتجاه اهالي المخيم.

هذا وناقش الاجتماع سبل واليات العمل والنهوض بالواقع في المخيم واسناد ابناء شعبنا ليكونوا قادرين على الصمود في وجه المخططات الرامية لتذويب قضية اللاجئين وهي المخططات والمؤامرات الاضخم منذ نكبة فلسطين مشددين على ضرورة توضيح دائرة شؤون اللاجئين لموقفها علر خطوات عملية وعدم ابقاء مواقفها في اطار التصريحات الاعلامية موضحين ان المسوولية تتعاظم على الدائرة في ظل الهجمة الشرسة في ظل حرب الابادة وحملة الاستهداف ضد الاونروا سعيا لشطبها وفي ظل الهجمة على مخيمات شمال الضفة.

كما دعا الحضور لتعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود من اجل ان تكون رسالة المخيمات واللاجئين قوية وقادرة على احداث التغيير في المواقف الدولية بهدف حشدها لجانب حقوق شعبنا الفلسطيني.

وفي نهاية الاجتماع اوصى المشاركون فيه بضرورة رفع مستوى التنسيق وصولا لموقف موحد للمخيمات الى جانب اصدار موقف من مخيم عايدة وتوجيهه للاجتماع القادم للجان الشعبية في مخيمات الجنوب يشدد على ضرورة اسناد اتحاد موظفي الاونروا بما يضمن بقاءها لخدمة حقوقنا الوطنية والسياسية.

كما دعت التوصيات الى ضرورة توجيه رسائل لدائرة شؤون اللاجئين تشدد على ضرورة اتخاذها خطوات ومواقف عملية تتناسب مع تصريحاتها اتجاه حقوق شعبنا عموما والمخيمات واللاجئين خصوصا كما شددوا على ضرورة اطلاق حملة توعية للاجئين للتحذير من مخاطر تقليص وانهاء الاونروا هذا الى جانب تعزيز التنسيق مع اتحاد موظفي الاونروا للخروج بفعاليات وانشطة تضمن استمرار الخدمات للاجئين من جهة وتضمن حقوق العاملين في وكالة الغوث.

كما اكدت التوصيات على اهمية التكامل بين جميع المؤسسات في المخيم وعملها خلال الشهر الفضيل لضمان وصول المساعدات والاسناد لاكبر قطاع من اهالي المخيم.