المحتوى الهابط بين التأثير النفسي والتحدي التربوي: كيف نحمي وعي المجتمع في العصر الرقمي؟ بقلم: د. لؤي زعول

MENAFN - Palestine News Network ) -يوضح المقال أثر المحتوى الرقمي الهابط في تشكيل المعايير النفسية والاجتماعية لدى الشباب.

- يناقش التحديات التربوية الناتجة عن تأثير صناع المحتوى مقارنة بدور الأسرة والمدرسة.

- يبرز خطورة الفراغ في البدائل الإعلامية الهادفة والجاذبة.*

- يطرح حلولًا متوازنة تشمل التربية الإعلامية، دعم المحتوى المسؤول، والتنظيم المهني للفضاء الرقمي.

لم يعد الفضاء الرقمي مجرد مساحة للترفيه أو تبادل المعلومات، بل أصبح اليوم بيئة نفسية واجتماعية فاعلة في تشكيل وعي المجتمع، خاصة لدى فئة الشباب. ومع الانتشار السريع للمحتوى الهابط أو العنيف أو السطحي، أصبحت الحاجة إلى قراءة علمية لهذه الظاهرة ملحة، تتجاوز الانطباعات العامة، وتنظر إليها من منظور علم النفس الاجتماعي والتربية بوصفها عاملاً مؤثرًا في بناء القيم والسلوكيات وأنماط التفكير.

*من منظور علم النفس الاجتماعي*، يتأثر الإنسان بما يراه شائعًا ومقبولًا في محيطه، وهو ما يُعرف بتشكّل المعايير الاجتماعية. وعندما يتكرر ظهور محتوى سطحي أو عدواني أو خالٍ من القيمة المعرفية ويحظى بانتشار واسع وتفاعل مرتفع، تتكون لدى المتلقي – وخصوصًا المراهقين – قناعة غير واعية بأن هذا النمط طبيعي ومقبول، بل وقد يكون طريقًا للنجاح والشهرة. كما أن التكرار المستمر لهذا النوع من المضامين يسهم فيما يُعرف بالتطبيع النفسي، حيث يفقد الفرد تدريجيًا حساسيته تجاه السلوكيات غير السوية ويبدأ في تقبلها كجزء من الواقع اليومي.

تعتمد المنصات الرقمية على خوارزميات تعزز المحتوى المثير للانفعال، بما في ذلك الجدل والغضب والسخرية، مما يرفع نسب الانتشار، ويحوّل الجمهور نفسه إلى عنصر فاعل في تضخيم الظاهرة، حتى عندما يكون التفاعل بدافع الرفض أو الانتقاد. وبالتالي، يصبح المتلقي غير الواعي جزءًا من دورة انتشار المحتوى الهابط، ويصعب كسرها دون أدوات تربوية وإعلامية واضحة.

*تربويًا*، يشكّل هذا الواقع تحديًا حقيقيًا أمام الأسرة والمؤسسات التعليمية، إذ أصبح صانع المحتوى الرقمي منافسًا قويًا للمربي والمعلم في التأثير على وعي الشباب. عندما يتعرض الطالب يوميًا لمحتوى يروّج للشهرة السريعة دون جهد، أو يسخر من القيم، أو يربط النجاح بالإثارة والجدل بدل الإنجاز والمعرفة، ينشأ لديه تضارب بين ما يتلقاه من رسائل تربوية حول المسؤولية والانضباط والعمل وبين ما يراه يحقق حضورًا وتأثيرًا في الواقع الرقمي. وفي غياب التوجيه الإعلامي والتربية الرقمية، قد يميل بعض الشباب إلى تقليد هذه النماذج السطحية لأنها تبدو الطريق الأقصر نحو الاعتراف الاجتماعي.

ولا يعني انجذاب الشباب إلى هذا النوع من المحتوى أنهم يفضلونه من حيث القيمة، بل يعكس فراغًا في البدائل الجاذبة. فالمحتوى الهادف غالبًا ما يُقدّم بأساليب تقليدية لا تواكب لغة الجيل الجديد واهتماماته، مما يترك مساحة واسعة يملؤها أي محتوى قادر على جذب الانتباه، بغض النظر عن مستواه المعرفي أو الأخلاقي. وهنا يصبح الفراغ الثقافي والتربوي بيئة خصبة لازدهار الرداءة الرقمية.

إن المعالجة العلمية لهذه الظاهرة لا تقوم على المنع المطلق أو التضييق غير المدروس، بل على تحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية. ويبدأ ذلك بتعزيز التربية الإعلامية والرقمية داخل المدارس والجامعات، بحيث يتعلم الطلبة كيف تعمل الخوارزميات، وكيف يميزون بين المحتوى المهني والمضلل، ويدركون الفرق بين الإعلان والمعلومة. فالمتلقي الواعي أقل عرضة للتأثر السلبي وأكثر قدرة على اتخاذ موقف نقدي من الرسائل التي يتعرض لها يوميًا.

وبالتوازي مع ذلك، تبرز أهمية دعم إنتاج محتوى شبابي هادف بلغة عصرية تجمع بين القيمة والجاذبية، لأن الفراغ لا يُملأ بالشعارات بل بالبدائل العملية. كما تقع على عاتق المعلنين مسؤولية أخلاقية في عدم تمويل أو الترويج عبر حسابات تنشر محتوى مضللًا أو ضارًا، إذ يشكل التمويل أحد أهم عوامل استمرار هذه النماذج وانتشارها.

وفي ضوء التأثير العميق للمحتوى الرقمي على الصحة النفسية والفكرية للمجتمع، يبرز دور الجهات المختصة في تنظيم الفضاء الرقمي ضمن أطر مهنية واضحة، من خلال وضع مدونات سلوك لصنّاع المحتوى المؤثر، وإلزام الصفحات التجارية بالإفصاح الصريح عن الإعلانات، وتصنيف المحتوى وفق فئات عمرية، وتطوير آليات متابعة مهنية للمحتوى المضلل أو العنيف أو الاحتيالي. إن هذا النوع من التنظيم لا يهدف إلى مصادرة الآراء أو تقييد حرية التعبير، بل إلى حماية المجتمع من الاستغلال والتضليل، فالصحة الفكرية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية.

*إن المحتوى الرقمي اليوم عنصر فاعل في تشكيل وعي الأجيال؛* فمن منظور علم النفس الاجتماعي يسهم في صياغة ما نعتبره طبيعيًا ومقبولًا، ومن منظور تربوي يشارك في بناء القيم والسلوك. لذلك فإن المسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمدرسة، وصانع المحتوى، والمعلن، والجهات المهنية، والمتابع نفسه. فكل مشاهدة وتفاعل وتمويل هو مساهمة في تحديد شكل البيئة الرقمية التي يعيش فيها أبناؤنا، وما نسمح له بالانتشار في فضائنا الرقمي هو ما نسمح له أن يؤثر في عقول الأجيال القادمة.

الكاتب: د. لؤي زعول دكتوراه في علم النفس الاجتماعي والعملي