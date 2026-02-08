  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
عمران تملي يتوج بذهبية بطولة الفجيرة للتايكواندو

2026-02-08 03:07:53
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - توج اللاعب عمران تملي بالميدالية الذهبية لبطولة الفجيرة للتايكوندو.


وجاء تتويج تملي بالميدالية الذهبية بعد بعد فوزه بخمس مباريات متتالية على لاعبي منتخبات عربية وعالمية.

