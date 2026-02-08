ولي العهد: النشامى برفعوا الراس أينما حلّوا .. بطل الفاخوري

ولي العهد: النشامى برفعوا الراس أينما حلّوا .. بطل الفاخوري
خبرني - أعاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على إنستغرام نشر هدف النجم الأردني عودة الفاخوري في مشاركته الأولى مع ناديه الجديد بيراميدز المصري.
وأرفق ولي العهد فيديو هدف الفاخوري بتعليق: "النشامى برفعوا الرأس أينما حلّوا.. بطل الفاخوري".
وسجّل النجم الفاخوري أول أهدافه الرسمية بقميص نادي بيراميدز المصري، خلال المواجهة التي جمعت فريقه بنادي ريفرز يونايتد النيجيري،الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليدون نجم النشامى اسمه في مسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بتسجيله هدفا جميلا.
