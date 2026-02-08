  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ولي العهد: النشامى برفعوا الراس أينما حلّوا .. بطل الفاخوري

2026-02-08 03:07:53
خبرني - أعاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على إنستغرام نشر هدف النجم الأردني عودة الفاخوري في مشاركته الأولى مع ناديه الجديد بيراميدز المصري.

وأرفق ولي العهد فيديو هدف الفاخوري بتعليق: "النشامى برفعوا الرأس أينما حلّوا.. بطل الفاخوري".

وسجّل النجم الفاخوري أول أهدافه الرسمية بقميص نادي بيراميدز المصري، خلال المواجهة التي جمعت فريقه بنادي ريفرز يونايتد النيجيري،الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليدون نجم النشامى اسمه في مسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بتسجيله هدفا جميلا.

MENAFN08022026000151011027ID1110712328

