مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول في مباراة مثيرة

2026-02-08 03:07:52
خبرني - سجل إرلينغ هالاند هدفاً من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليقود مانشستر سيتي لفوز مثير 2-1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد ليقلص الفارق الذي يفصله عن أرسنال المتصدر إلى ست نقاط.

وبعد شوط أول خال من الأهداف سيطر عليه مانشستر سيتي، افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 74 عندما سدد دومينيك سوبوسلاي ركلة حرة متقنة من مسافة نحو 30 متراً لتستقر في الشباك.

لكن سيتي عادل النتيجة بعد 10 دقائق عندما لعب هالاند الكرة برأسه فوق الدفاع ليسجل برناردو سيلفا من حافة منطقة الست ياردات، قبل أن يحصل سيتي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عندما قام أليسون بعرقلة ماتيوس نونيز.

تقدم هالاند ليسجل هدفاً ويُسكت جماهير أنفيلد قبل أن يحرز ريان شرقي من منتصف الملعب في الوقت القاتل بعد أن تقدم أليسون لتدخل الكرة المرمى في ظل صراع بين هالاند وسوبوسلاي.

وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد وألغي الهدف، لكن الحكم طرد سوبوسلاي بسبب شد قميص هالاند، ومنح سيتي ركلة حرة سددها شرقي بقوة في المدرجات قبل أن يطلق الحكم صفارة نهاية المباراة.

بهذا الفوز رفع سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر برصيد 56 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة بالمركز السادس.

