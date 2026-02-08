مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول في مباراة مثيرة
خبرني - سجل إرلينغ هالاند هدفاً من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليقود مانشستر سيتي لفوز مثير 2-1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد ليقلص الفارق الذي يفصله عن أرسنال المتصدر إلى ست نقاط.
وبعد شوط أول خال من الأهداف سيطر عليه مانشستر سيتي، افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 74 عندما سدد دومينيك سوبوسلاي ركلة حرة متقنة من مسافة نحو 30 متراً لتستقر في الشباك.
لكن سيتي عادل النتيجة بعد 10 دقائق عندما لعب هالاند الكرة برأسه فوق الدفاع ليسجل برناردو سيلفا من حافة منطقة الست ياردات، قبل أن يحصل سيتي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عندما قام أليسون بعرقلة ماتيوس نونيز.
تقدم هالاند ليسجل هدفاً ويُسكت جماهير أنفيلد قبل أن يحرز ريان شرقي من منتصف الملعب في الوقت القاتل بعد أن تقدم أليسون لتدخل الكرة المرمى في ظل صراع بين هالاند وسوبوسلاي.
وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد وألغي الهدف، لكن الحكم طرد سوبوسلاي بسبب شد قميص هالاند، ومنح سيتي ركلة حرة سددها شرقي بقوة في المدرجات قبل أن يطلق الحكم صفارة نهاية المباراة.
بهذا الفوز رفع سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر برصيد 56 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة بالمركز السادس.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment