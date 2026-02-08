بايرن يحقق فوزاً ساحقاً بخماسية على هوفنهايم
خبرني - سجل لويس دياز ثلاثية وأضاف هاري كين هدفين، ليقودا بايرن ميونيخ لفوز ساحق 5-1 على عشرة لاعبين من ضيفه هوفنهايم يوم الأحد، ليضمن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم استعادة تقدمه بفارق ست نقاط في الصدارة.
وجاء هدفا كين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، بينما سجل دياز الأهداف الثلاثة التالية، ليرتفع رصيد بايرن إلى 54 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق مريح عن بروسيا دورتموند ثاني الترتيب، والذي فاز على مضيفه فولفسبورغ السبت.
وتلقى كيفن أكبوغوما مدافع هوفنهايم بطاقة حمراء في الدقيقة 17 بسبب خطأ سمح لكين بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق أندريه كراماريتش، قبل أن يهيمن بايرن على المباراة ويفرض سيطرته على الفريق الزائر المبتلى بالإصابات.
وظل هوفنهايم في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بعدما توقفت مسيرة انتصاراته المتتالية في الدوري عند خمس مباريات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment