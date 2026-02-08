  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بايرن يحقق فوزاً ساحقاً بخماسية على هوفنهايم

بايرن يحقق فوزاً ساحقاً بخماسية على هوفنهايم

2026-02-08 03:07:51
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سجل لويس دياز ثلاثية وأضاف هاري كين هدفين، ليقودا بايرن ميونيخ لفوز ساحق 5-1 على عشرة لاعبين من ضيفه هوفنهايم يوم الأحد، ليضمن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم استعادة تقدمه بفارق ست نقاط في الصدارة.

وجاء هدفا كين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، بينما سجل دياز الأهداف الثلاثة التالية، ليرتفع رصيد بايرن إلى 54 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق مريح عن بروسيا دورتموند ثاني الترتيب، والذي فاز على مضيفه فولفسبورغ السبت.

وتلقى كيفن أكبوغوما مدافع هوفنهايم بطاقة حمراء في الدقيقة 17 بسبب خطأ سمح لكين بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق أندريه كراماريتش، قبل أن يهيمن بايرن على المباراة ويفرض سيطرته على الفريق الزائر المبتلى بالإصابات.

وظل هوفنهايم في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بعدما توقفت مسيرة انتصاراته المتتالية في الدوري عند خمس مباريات.

MENAFN08022026000151011027ID1110712326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث