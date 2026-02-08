بايرن يحقق فوزاً ساحقاً بخماسية على هوفنهايم

خبرني - سجل لويس دياز ثلاثية وأضاف هاري كين هدفين، ليقودا بايرن ميونيخ لفوز ساحق 5-1 على عشرة لاعبين من ضيفه هوفنهايم يوم الأحد، ليضمن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم استعادة تقدمه بفارق ست نقاط في الصدارة.

وجاء هدفا كين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، بينما سجل دياز الأهداف الثلاثة التالية، ليرتفع رصيد بايرن إلى 54 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق مريح عن بروسيا دورتموند ثاني الترتيب، والذي فاز على مضيفه فولفسبورغ السبت.

وتلقى كيفن أكبوغوما مدافع هوفنهايم بطاقة حمراء في الدقيقة 17 بسبب خطأ سمح لكين بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق أندريه كراماريتش، قبل أن يهيمن بايرن على المباراة ويفرض سيطرته على الفريق الزائر المبتلى بالإصابات.

وظل هوفنهايم في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بعدما توقفت مسيرة انتصاراته المتتالية في الدوري عند خمس مباريات.