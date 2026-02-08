  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
محافظ جرش يتابع انقطاع الإنارة على طريق جرش- عجلون

2026-02-08 03:07:25
جرش 8 شباط (بترا)- تفقد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات الطريق الرابط بين محافظتي جرش وعجلون، للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأظهرت الجولة بحضور نائب مدير شرطة المحافظة العقيد خليل المعاني، ومديرة أشغال جرش المهندسة إخلاص الخشاشنة، ومدير مكتب الكهرباء المهندس علاء المومني، ومديرة مديرية الإنارة في وزارة الأشغال، وجود أعطال في عدد من وحدات الإنارة، ما أدى إلى انقطاع الإضاءة في عدة مقاطع حيوية من الطريق.
وتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة، حيث جرى التنسيق مع الجهات المعنية وتحريك الكوادر الفنية التي باشرت أعمال الصيانة، وتمت إعادة إنارة ما يزيد على 100 وحدة إنارة على الطريق، وإصلاح الأعطال وإعادة توصيل الكوابل على طريقي جرش – سوف – عجلون وجرش – ساكب – عجلون، وإعادة الإنارة إليهما بالكامل، وبما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على أمن مستخدمي الطريق.
وأكد خريسات أن محافظة جرش تتابع بشكل مستمر واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان استدامتها، خاصة على الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تبقى أولوية قصوى.
--(بترا)
08/02/2026 21:07:44

