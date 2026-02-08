تنظيم الطاقة تستضيف خبراء دوليين في الوقاية الإشعاعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 8 شباط (بترا)- استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأحد، أعمال مهمة فريق الخبراء المتخصص من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الوقاية الإشعاعية المهنية (ORPAS)، التي تستمر في المملكة خلال الفترة من 7 إلى 16 شباط، بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومدراء الوحدات التنظيمية والكوادر الفنية المختصة.

وأكد رئيس مجلس المفوضين، المهندس زياد السعايدة، أن استضافة المهمة تعكس التزام المملكة، ممثلة بالهيئة في حماية العاملين في القطاعات الطبية والصناعية والبحثية، التي تتضمن استخدامات إشعاعية، وتطوير الإطار الرقابي الوطني في تعزيز أعلى مستويات الأمان والوقاية الإشعاعية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

من جهته، أشاد منسق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بي أوكر، من وحدة الوقاية الإشعاعية المهنية التابعة لقسم الأمان الإشعاعي والرصد، بالتعاون الوثيق مع الهيئة ومستوى الجاهزية والتنسيق المؤسس.

واكد أن نتائج المهمة تمثل فرصة لتعزيز وقاية العاملين وضمان التطبيق الآمن والمسؤول للاستخدامات الإشعاعية في المملكة، والالتزام بمعايير الأمان الإشعاعي.

وتأتي هذه المهمة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة الوقاية الإشعاعية المهنية وتطوير الإطار الرقابي الوطني بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإجراء زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الطبية والصناعية والبحثية، إضافة إلى عقد لقاءات مع الجهات المختصة في هذا المجال.

08/02/2026 21:58:34