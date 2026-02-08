تنظيم الطاقة تستضيف خبراء دوليين في الوقاية الإشعاعية

تنظيم الطاقة تستضيف خبراء دوليين في الوقاية الإشعاعية
عمّان 8 شباط (بترا)- استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأحد، أعمال مهمة فريق الخبراء المتخصص من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الوقاية الإشعاعية المهنية (ORPAS)، التي تستمر في المملكة خلال الفترة من 7 إلى 16 شباط، بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومدراء الوحدات التنظيمية والكوادر الفنية المختصة.
وأكد رئيس مجلس المفوضين، المهندس زياد السعايدة، أن استضافة المهمة تعكس التزام المملكة، ممثلة بالهيئة في حماية العاملين في القطاعات الطبية والصناعية والبحثية، التي تتضمن استخدامات إشعاعية، وتطوير الإطار الرقابي الوطني في تعزيز أعلى مستويات الأمان والوقاية الإشعاعية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
من جهته، أشاد منسق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بي أوكر، من وحدة الوقاية الإشعاعية المهنية التابعة لقسم الأمان الإشعاعي والرصد، بالتعاون الوثيق مع الهيئة ومستوى الجاهزية والتنسيق المؤسس.
واكد أن نتائج المهمة تمثل فرصة لتعزيز وقاية العاملين وضمان التطبيق الآمن والمسؤول للاستخدامات الإشعاعية في المملكة، والالتزام بمعايير الأمان الإشعاعي.
وتأتي هذه المهمة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة الوقاية الإشعاعية المهنية وتطوير الإطار الرقابي الوطني بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإجراء زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الطبية والصناعية والبحثية، إضافة إلى عقد لقاءات مع الجهات المختصة في هذا المجال.
--(بترا)
م ف/ هـ ح
08/02/2026 21:58:34
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment