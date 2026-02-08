اختتام فعاليات برنامج نماء في مدارس لواء الكورة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 شباط (بترا)- اختتمت، اليوم الأحد، في لواء الكورة بمحافظة إربد، فعاليات برنامج دمج التعلم الاجتماعي والانفعالي لتعزيز النمو الشامل لدى الطلبة في المدارس الحكومية (نماء)، الذي تنفذه أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بإشراف وزارة التربية والتعليم.

وشارك في اللقاء الختامي 78 مشاركا من 8 مدارس حكومية، إلى جانب ممثلين عن الأكاديمية والوزارة والكوادر التربوية، برعاية مندوب مدير تربية اللواء مدير الشؤون التعليمية الدكتور فيصل الجراح.

وأكد الجراح أن برنامج "نماء" نموذج نوعي في تطوير العملية التعليمية، لما يقدمه من أدوات عملية تسهم في دمج التعلم الاجتماعي والانفعالي داخل البيئة الصفية.

وأشار إلى أن وزارة التربية تولي هذا النوع من البرامج أهمية خاصة، لما له من أثر مباشر في بناء شخصية الطلبة وتعزيز مهاراتهم الحياتية، مثل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، إلى جانب التحصيل الأكاديمي، مثمنا جهود أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وإدارات المدارس والمعلمين المشاركين.

من جهتها، أكدت مديرة مدرسة كفر راكب الثانوية المختلطة إسلام الشريدة، أن "نماء" أحدث أثرا إيجابيا ملموسا في سلوك الطلبة وتفاعلهم داخل المدرسة.

وأوضحت أن دمج التعلم الاجتماعي والانفعالي أسهم في تعزيز روح التعاون والانتماء لدى الطلبة، ووفر بيئة تعليمية أكثر أمانا ودعما، انعكست إيجابا على علاقاتهم بزملائهم ومعلميهم.

وتضمن اللقاء فقرات تربوية وفنية، ومعارض لإنجازات المدارس المشاركة، حيث اطلع الحضور على مشاريع ونتاجات نفذها المعلمون والطلبة ضمن البرنامج، عكست تطور مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي، وقدرة الطلبة على العمل الجماعي، والتواصل الفعال، وحل المشكلات، وتطبيق ما تعلموه في مواقف تعليمية وحياتية مختلفة.

وشملت المدارس المشاركة في البرنامج: كفر راكب الثانوية المختلطة، وتبنة الثانوية للبنين، و كفر ابيل الثانوية للبنات، وكفر عوان الثانوية للبنين، وبيت ايدس الثانوية للبنين

، والأشرفية الثانوية المختلطة، ودير أبي سعيد الأساسية المختلطة، ودير أبي سعيد الثانوية المهنية للبنين.

