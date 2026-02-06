لبنان وسوريا وقعا اتفاقية لتسليم نحو 300 محكوم إلى دمشق

MENAFN - Al-Bayan) ">وقّع لبنان وسوريا الجمعة اتفاقية لتسليم نحو 300 محكوم سوري إلى بلدهم، في خطوة من شأنها أن تسهّل حلّ الملفات العالقة بين البلدين اللذين يؤكدان عزمهما فتح صفحة جديدة في علاقتهما.

تضم السجون اللبنانية المكتظة أكثر من 2200 سوري، ممن أوقفوا بتهم عدة بينها "الإرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، وآخرين متهمين بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة سنوات النزاع في سوريا وتدّخل حزب الله اللبناني هناك إلى جانب قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري ووزير العدل السوري مظهر الويس خلال مؤتمر صحافي مشترك في السرايا الحكومية توقيع الاتفاقية.

وقال الويس "نعلن اليوم عن خطوة مهمة على طريق العدالة، تمثلت بمعالجة أوضاع المحكومين، ممن أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت حالاتهم من الأكثر تعقيدا من الناحية القانونية".

وأوضح أن الاتفاق يشمل نحو 300 محكوم، بينما يحتاج العدد المتبقي وهم من الموقوفين إلى "إجراءات أطول" قبل التوصل إلى اتفاقية مماثلة بشأنهم.

وقال إن الخطوة تؤكد على "تدعيم الثقة والإرادة السياسية الموجودة أساسا بين البلدين"، أملا ان تنعكس على تحسّن العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.

ووصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس الخطوة بأنها "محطة تاريخية" نحو إنهاء هذا الملف "ومنطلق لعلاقات استراتيجية متينة تخدم مصالح البلدين الشقيقين".

بحسب الجانب اللبناني، سيُسلم المحكومون الذين استوفوا الشروط إلى بلدهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك، وهم ممن قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية.

شكّلت قضية الموقوفين السوريين إحدى الملفات العالقة التي عرقلت عملية إعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق منذ الإطاحة بحكم عائلة الأسد في ديسمبر 2024.

وقال متري لوكالة فرانس برس إن "التعاون اللبناني السوري ليس مقتصرا على ملف المحكومين بل يشمل كل الملفات التي تعني البلدين"، مؤكدا عمل المسؤولين على "حلّ كلّ القضايا المشتركة التي تصوّب العلاقات الثنائية".

وأوضح أن الخطوة الأولى التي ستلي توقيع الاتفاق ستتمثل بقرار سيتخذه مجلس الوزراء الجمعة ويقضي بـ"إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري"، من بين خطوات أخرى بينها مراجعة "اتفاقات مجحفة أبرمت في زمن الوصاية السورية على لبنان، وكذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية".

وعكس المجلس الأعلى الذي تأسس عام 1991 كإطار للتنسيق بين البلدين، في مراحل كثيرة حجم النفوذ السوري الواسع في لبنان.

ومنذ دخول الجيش السوري عام 1976، هيمنت سوريا على لبنان وتحكّمت بكل مفاصل الحياة السياسية واتُهمت بالوقوف خلف عمليات اغتيال عديدة. واستمر ذلك حتى أبريل 2005، تاريخ خروج القوات السورية من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وخلال العام الأخير، أكد الطرفان مرارا عزمهما فتح صفحة جديدة بعد إطاحة الأسد الذي قاتل حزب الله دعما لقواته في سوريا بشكل علني منذ ابريل 2013.