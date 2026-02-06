سلطة وادي الأردن تبدأ تنفيذ أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس- الشونة الجنوبية

سلطة وادي الأردن تبدأ تنفيذ أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس- الشونة الجنوبية
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري، أوعز الحيصة بإعادة أوضاع الطريق وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لضمان استمرارية الحركة المرورية والخدمة وسلامة مستخدميه.
وأكد، أن كوادر السلطة ستباشر اعتباراً من يوم السبت بتنفيذ أعمال صيانة مؤقتة، مبيناً أنه هناك تحويلة بديلة وجاهزة للاستخدام لضمان انسيابية الحركة، وذلك إلى حين استكمال الدراسات الفنية وتنفيذ المعالجات الدائمة وفق الأصول الفنية ضمن جهودها التشاركية مع المؤسسات كافة لتحسين الخدمة للمواطنين في جميع المناطق.
ودعا الحيصة مستخدمي الطريق بدءًا من غد السبت لأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم.
