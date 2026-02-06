  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سلطة وادي الأردن تبدأ تنفيذ أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس- الشونة الجنوبية

2026-02-06 03:11:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، اليوم الجمعة، يرافقه مدير الإسناد المهندس أحمد مشايخ، ومدير صيانة الشونة الجنوبية المهندس أحمد العدوان، وبمشاركة كوادر مديرية الإسناد جهود كوادر سلطة وادي الأردن، بدء أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس – الشونة الجنوبية.


وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري، أوعز الحيصة بإعادة أوضاع الطريق وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لضمان استمرارية الحركة المرورية والخدمة وسلامة مستخدميه.


وأكد، أن كوادر السلطة ستباشر اعتباراً من يوم السبت بتنفيذ أعمال صيانة مؤقتة، مبيناً أنه هناك تحويلة بديلة وجاهزة للاستخدام لضمان انسيابية الحركة، وذلك إلى حين استكمال الدراسات الفنية وتنفيذ المعالجات الدائمة وفق الأصول الفنية ضمن جهودها التشاركية مع المؤسسات كافة لتحسين الخدمة للمواطنين في جميع المناطق.


ودعا الحيصة مستخدمي الطريق بدءًا من غد السبت لأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم.

