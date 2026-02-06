الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية

الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الدولية بشأن مستقبل ضبط الأسلحة النووية.
وجاءت الاتهامات الأمريكية خلال مؤتمر عالمي لنزع السلاح عقد في جنيف، حيث قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو إن الحكومة الأمريكية "على علم بأن الصين أجرت تجارب نووية على متفجرات، بما في ذلك التحضير لتجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان".
وأضاف دينانو أن الجيش الصيني "سعى إلى إخفاء هذه التجارب من خلال التعتيم على التفجيرات النووية لأنه أدرك أنها تنتهك التزامات حظر التجارب النووية"، مشيرا إلى أن الصين استخدمت ما وصفه بأسلوب "فك الارتباط" لتقليل فعالية الرصد الزلزالي وإخفاء أنشطتها. وأوضح أن أحد هذه الاختبارات أجري في 22 يونيو 2020.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على مستوى التوتر بين واشنطن وبكين في مرحلة دقيقة من مسار الحد من الأسلحة النووية، لا سيما بعد يوم واحد فقط من انتهاء صلاحية المعاهدة التي كانت تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية بين الولايات المتحدة وروسيا.
