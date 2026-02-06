الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهمت الولايات المتحدة الصين بإجراء تجارب نووية سرية عام 2020، ودعت إلى إبرام معاهدة جديدة وأكثر شمولا للحد من التسلح تضم كلا من بكين وموسكو.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الدولية بشأن مستقبل ضبط الأسلحة النووية.

وجاءت الاتهامات الأمريكية خلال مؤتمر عالمي لنزع السلاح عقد في جنيف، حيث قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو إن الحكومة الأمريكية "على علم بأن الصين أجرت تجارب نووية على متفجرات، بما في ذلك التحضير لتجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان".

وأضاف دينانو أن الجيش الصيني "سعى إلى إخفاء هذه التجارب من خلال التعتيم على التفجيرات النووية لأنه أدرك أنها تنتهك التزامات حظر التجارب النووية"، مشيرا إلى أن الصين استخدمت ما وصفه بأسلوب "فك الارتباط" لتقليل فعالية الرصد الزلزالي وإخفاء أنشطتها. وأوضح أن أحد هذه الاختبارات أجري في 22 يونيو 2020.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مستوى التوتر بين واشنطن وبكين في مرحلة دقيقة من مسار الحد من الأسلحة النووية، لا سيما بعد يوم واحد فقط من انتهاء صلاحية المعاهدة التي كانت تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية بين الولايات المتحدة وروسيا.