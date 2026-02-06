  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني

عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني

2026-02-06 03:11:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات جديدة للحد من صادرات النفط الإيرانية تشمل استهداف 14 سفينة، وذلك بعد لحظات من اختتام الطرفين جولة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عُمان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان إن الرئيس دونالد ترامب "ملتزم بتقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات غير المشروعة لفي إطار حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة" الأميركية.

MENAFN06022026000208011052ID1110707149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث