  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المغرب: إجلاء أكثر من 154 ألف شخص نتيجة الفيضانات

المغرب: إجلاء أكثر من 154 ألف شخص نتيجة الفيضانات

2026-02-06 03:11:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجلت السلطات المغربية، أكثر من 154 ألف شخص من أربعة أقاليم، بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها مناطق شمال البلاد، خلال العشرة أيام الماضية، في إطار تدخلات وقائية لحماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين.


وأفادت وزارة الداخلية المغربية،في بيان لها، أن المعطيات الحالية إلى غاية اليوم الجمعة ، تؤكد أن عمليات الإجلاء ما تزال متواصلة، وفق مقاربة استباقية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، مع تسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقل الأشخاص المتضررين في أفضل الظروف.


وأضافت، أنه تم، كذلك، إجلاء 112695 شخصًا بإقليم العرائش، و23174 شخصًا بإقليم القنيطرة، و14079شخصًا بإقليم سيدي قاسم، و4361 شخصًا بإقليم سيدي سليمان، وذلك في سياق مواصلة السلطات العمومية لتعبئتها الميدانية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية.


وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن الغالبية العظمى من ساكني مدينة القصر الكبير، قد غادرت المدينة في إطار التدابير الاحترازية والاستباقية المعتمدة، مشددة على أن المعطيات الميدانية والتوقعات الرصدية تشير إلى عدم انحسار الفيضانات واحتمال تفاقم الوضعية الهيدرولوجية وارتفاع منسوب المخاطر، الأمر الذي يستدعي من المواطنين الاستمرار في أعلى درجات اليقظة والحذر، وعدم المغامرة بالعودة في هذه المرحلة إلى المناطق المتضررة، إلى حين تحسن الأوضاع وصدور توجيهات رسمية في هذا الشأن، حفاظًا على الأرواح وضمانا لسلامة الجميع.

MENAFN06022026000208011052ID1110707148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث