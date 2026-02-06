توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول ما وصف بـ "تضارب في الأرقام" بين ما ورد في بيان مجموعة موانئ أبوظبي والبيان الرسمي الصادر عن السلطة والمتعلق بمشروع إدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض.



وأكدت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في بيان اليوم أن جميع الأرقام الواردة صحيحة ومتسقة ولا تتعارض.



وأوضحت أن القيمة الواردة في بيان مجموعة موانئ أبوظبي، والبالغة نحو 27 مليون دينار أردني، تمثل قيمة الاستثمار المباشر الأولي الذي سيتم ضخه في بداية تنفيذ المشروع، ولا تعكس إجمالي حجم الاستثمار الكلي في المقابل، فإن الرقم الوارد في البيان الرسمي الأردني والبالغ 130 مليون دينار أردني يمثل إجمالي الاستثمار الرأسمالي المتوقع على مدار مدة الاتفاقية الكاملة، والذي سيسهم في تطوير البنية التحتية، والآليات والمعدات، وتنمية الموارد البشرية في الميناء.



وفيما يتعلق بالعوائد المتوقعة، فإن تقدير 300 مليون دينار أردني يمثل إجمالي الحصة الأردنية المتوقعة من خلال شركة تطوير العقبة على مدار مدة الاتفاقية البالغة 30 عاماً، إضافة إلى الأرباح السنوية المستحقة وفق النسب المتفق عليها، وترتبط هذه العوائد بمستويات التشغيل والنمو المستقبلي للأعمال، ولا تُعد عائداً سنوياً ثابتاً.



واكدت السلطة أن كافة أصول الميناء، بما في ذلك الأرض والمعدات والآليات والمباني، هي أصول أردنية مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة، ولا يترتب على الاتفاقية نقل ملكيتها، بل تندرج ضمن إطار شراكة استراتيجية، وقد تم تسجيل شركة أردنية جديدة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة لدى مراقب عام الشركات، لتتولى إدارة وتشغيل الميناء وفقاً لأحكام الاتفاقية.



وعليه تؤكد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنه لا يوجد أي تضارب أو تناقض في الأرقام المعلنة، وأن جميعها صحيحة وتعكس مراحل مختلفة ضمن ذات الشراكة الاستثمارية والاستراتيجية.