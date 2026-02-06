أزمة وقود بمطار القاهرة تؤخر إقلاع عدد من الرحلات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسببت أزمة وقود في مطار القاهرة بتأخر عشرات الرحلات الجوية؛ ما دفع برلمانيون إلى التحرك وتقديم طلبات بمساءلة الحكومة حول حقيقة التقصير وطريقة التعامل معه.

وبحسب تقارير محلية، تأخر عدد من رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران عن الإقلاع خلال الساعات الأخيرة؛ ما أدى لاستياء وضجر الركاب، والسبب هو تسرب في خطوط تموين الطائرات، واستعانة إدارة المطار بعربات متنقلة لتزويد الطائرات بالوقود.

وتقدم النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن "ما يتردد عن تسرب وقود بخطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي، وما ترتب عليه من تأخير في إقلاع عدد من الرحلات الجوية".

وقال داود في طلبه الموجه إلى وزير الطيران: "نما إلى علمنا أن مطار القاهرة الدولي قد شهد تسربا في أحد خطوط تموين الطائرات، ما ترتب عليه اللجوء لسيارات الوقود المعدة لذلك بالمطار، وتم الدفع بثماني سيارات مجهزة تابعة لوزارة البترول للتغلب على المشكلة، ما ترتب عليه تأخير مواعيد الرحلات الجوية لعدد من الشركات".