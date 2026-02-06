أزمة وقود بمطار القاهرة تؤخر إقلاع عدد من الرحلات

أزمة وقود بمطار القاهرة تؤخر إقلاع عدد من الرحلات
وبحسب تقارير محلية، تأخر عدد من رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران عن الإقلاع خلال الساعات الأخيرة؛ ما أدى لاستياء وضجر الركاب، والسبب هو تسرب في خطوط تموين الطائرات، واستعانة إدارة المطار بعربات متنقلة لتزويد الطائرات بالوقود.
وتقدم النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن "ما يتردد عن تسرب وقود بخطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي، وما ترتب عليه من تأخير في إقلاع عدد من الرحلات الجوية".
وقال داود في طلبه الموجه إلى وزير الطيران: "نما إلى علمنا أن مطار القاهرة الدولي قد شهد تسربا في أحد خطوط تموين الطائرات، ما ترتب عليه اللجوء لسيارات الوقود المعدة لذلك بالمطار، وتم الدفع بثماني سيارات مجهزة تابعة لوزارة البترول للتغلب على المشكلة، ما ترتب عليه تأخير مواعيد الرحلات الجوية لعدد من الشركات".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment