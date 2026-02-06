  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وفاة سيدة واصابة شخصين اثر حادث سقوط في اربد

2026-02-06 03:11:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط ثلاثة أشخاص عن منحدر جبلي بالقرب من سد وادي العرب (وادي زحر) وعلى الفور تحركت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني غرب اربد الى موقع الحادث بعد المسير مسافة (٤)كم سيرا على الأقدام حتى تمكنوا من الوصول الى المصابين وتبين سقوط ثلاثة أشخاص عن منحدر جبلي يقدر ارتفاعه بـ( ١٠٠)متر ويعانون من كسور وجروح ورضوض بمختلف انحاء الجسم
حيث عملت فرق الإنقاذ المتخصصة على إنقاذ المصابين باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذا النوع من الحوادث بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي لتلقي العلاج اللازم وما لبثت سيدة من ضمن الاصابات داخل المستشفى ان فارقت الحياة، وفتحت الاجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.

