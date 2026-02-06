دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان

403
دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبلغ دبلوماسي إقليمي رويترز، بأن إيران رفضت دعوات الولايات المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها خلال محادثات انعقدت في سلطنة عمان الجمعة، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف.
وأضاف الدبلوماسي الذي أطلعته إيران على ما دار في المحادثات أن طهران تعتقد أن المفاوضين الأميركيين "بدا أنهم يتفهمون موقف إيران من التخصيب... وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران".
وتابع أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُناقش خلال محادثات مسقط.
