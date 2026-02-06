  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان

2026-02-06 03:11:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبلغ دبلوماسي إقليمي رويترز، بأن إيران رفضت دعوات الولايات المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها خلال محادثات انعقدت في سلطنة عمان الجمعة، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف.
وأضاف الدبلوماسي الذي أطلعته إيران على ما دار في المحادثات أن طهران تعتقد أن المفاوضين الأميركيين "بدا أنهم يتفهمون موقف إيران من التخصيب... وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران".
وتابع أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُناقش خلال محادثات مسقط.

