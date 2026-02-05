ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة أقوى بدلاً من تمديد نيو ستارت

ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة أقوى بدلاً من تمديد نيو ستارت
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "بدلا من تمديد معاهدة "نيو ستارت" (وهي معاهدة تفاوضت عليها الولايات المتحدة بشكل سيئ، وبصرف النظر عن كل الأمور الأخرى، يتم انتهاكها بشكل صارخ)، يجب أن نكلف خبراءنا النوويين بالعمل على إعداد معاهدة جديدة محسنة ومحدثة يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل."
وسيؤدي انتهاء العمل بالمعاهدة عمليا إلى رفع آخر القيود المتبقية على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.
