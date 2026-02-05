ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة أقوى بدلاً من تمديد نيو ستارت

MENAFN - Al-Bayan) "> مع انتهاء العمل بالمعاهدة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا الخميس، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للتوصل إلى معاهدة جديدة أقوى بدلا من تمديد المعاهدة الحالية المعروفة باسم معاهدة "نيو ستارت".

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "بدلا من تمديد معاهدة "نيو ستارت" (وهي معاهدة تفاوضت عليها الولايات المتحدة بشكل سيئ، وبصرف النظر عن كل الأمور الأخرى، يتم انتهاكها بشكل صارخ)، يجب أن نكلف خبراءنا النوويين بالعمل على إعداد معاهدة جديدة محسنة ومحدثة يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل."

وسيؤدي انتهاء العمل بالمعاهدة عمليا إلى رفع آخر القيود المتبقية على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.