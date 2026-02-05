  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة أقوى بدلاً من تمديد نيو ستارت

ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة أقوى بدلاً من تمديد نيو ستارت

2026-02-05 03:14:08
(MENAFN- Al-Bayan) "> مع انتهاء العمل بالمعاهدة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا الخميس، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للتوصل إلى معاهدة جديدة أقوى بدلا من تمديد المعاهدة الحالية المعروفة باسم معاهدة "نيو ستارت".

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "بدلا من تمديد معاهدة "نيو ستارت" (وهي معاهدة تفاوضت عليها الولايات المتحدة بشكل سيئ، وبصرف النظر عن كل الأمور الأخرى، يتم انتهاكها بشكل صارخ)، يجب أن نكلف خبراءنا النوويين بالعمل على إعداد معاهدة جديدة محسنة ومحدثة يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل."

وسيؤدي انتهاء العمل بالمعاهدة عمليا إلى رفع آخر القيود المتبقية على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

MENAFN05022026000110011019ID1110702718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث