الملك سلمان و الأمير محمد بن سلمان يعزيان الملك

2026-02-05 03:14:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين برقيتي تعزية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.

