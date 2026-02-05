وكلاء السياحة يزورون مكافحة المخدرات لتعزيز التعاون في حماية الشباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار وفد من جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، الخميس، مديرية مكافحة المخدرات في إطار تعزيز التعاون المشترك والشراكة الوطنية في حماية المجتمع، خاصة فئة الشباب، من مخاطر آفة المخدرات.



وقال الناطق باسم الجمعية، بلال روبين، إن الجمعية أكدت دعمها الكامل لجهود مديرية مكافحة المخدرات، مشيدةً بالدور الاحترافي والإنساني الذي تقوم به في مجالات الوقاية والتوعية والمتابعة الميدانية، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها في حفظ أمن المجتمع واستقراره.



وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المستقبلية، لاسيما في مجالات التوعية المجتمعية، ودمج الرسائل التوعوية ضمن البرامج السياحية، وتعزيز دور القطاع السياحي كركيزة في المسؤولية المجتمعية.