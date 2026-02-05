البيئةوزها الثقافي يوقعان اتفاقية تعاون لدعم العجلات الخضراء

البيئةوزها الثقافي يوقعان اتفاقية تعاون لدعم العجلات الخضراء
ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان وعن مركز زها المدير التنفيذي رانيه صبيح.
وأكد سليمان، أن دعم الوزارة لهذه المبادرة يأتي انسجامًا مع توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتمكين المبادرات التي تجمع بين البعد البيئي والبعد الإنساني، مشيرًا إلى أن مبادرة "العجلات الخضراء" تشكل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تحويل النفايات إلى قيمة مضافة تخدم المجتمع والبيئة في آن واحد.
