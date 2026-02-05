البيئةوزها الثقافي يوقعان اتفاقية تعاون لدعم العجلات الخضراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت وزارة البيئة ومركز زها الثقافي اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم تنفيذ مبادرة "العجلات الخضراء" لما لها من أثر في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي ونشر ثقافة إعادة التدوير والعطاء المستدام، تحت رعاية الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، رئيس مجلس مركز زها.



ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان وعن مركز زها المدير التنفيذي رانيه صبيح.



وأكد سليمان، أن دعم الوزارة لهذه المبادرة يأتي انسجامًا مع توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتمكين المبادرات التي تجمع بين البعد البيئي والبعد الإنساني، مشيرًا إلى أن مبادرة "العجلات الخضراء" تشكل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تحويل النفايات إلى قيمة مضافة تخدم المجتمع والبيئة في آن واحد.