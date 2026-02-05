إرادة ملكية بمنح أمين عام الديوان الملكي إبراهيم الكركي لقب معالي

403
إرادة ملكية بمنح أمين عام الديوان الملكي إبراهيم الكركي لقب معالي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بمنح الدكتور إبراهيم الكركي، أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، لقب معالي، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2026، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارِ مجلسِ الوزراء المتضمنِ الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية تركيا حازم التميمي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية تركمانستان.
