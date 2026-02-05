  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إرادة ملكية بمنح أمين عام الديوان الملكي إبراهيم الكركي لقب معالي

2026-02-05 03:14:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بمنح الدكتور إبراهيم الكركي، أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، لقب معالي، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2026، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.


كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارِ مجلسِ الوزراء المتضمنِ الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية تركيا حازم التميمي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية تركمانستان.

