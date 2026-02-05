  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأمم المتحدة: أعلى نسبة تهجير في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين الشهر الماضي

2026-02-05 03:13:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة الخميس، إنّ هجمات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقاتهم في الضفة الغربية المحتلة تسببت بتهجير نحو 700 فلسطيني خلال كانون الثاني، وهو أعلى معدل يُسجّل منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل أكثر من عامين.


وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) واستنادا إلى بيانات تجمعها عدة وكالات أممية، تم خلال الشهر المنصرم تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينيا من منازلهم قسرا.

