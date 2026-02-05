المهندسين تعقد ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة بمشاركة لجنة الطاقة النيابية
وشارك في الورشة، أعضاء من لجنة الطاقة النيابية برئاسة الدكتور أيمن ابو هنية والنواب المهندس جمال قموه والمهندس خضر بني خالد والمهندس نسيم العبادي والمهندس راكين ابو هنية وأعضاء مجلس النقابة المهندس محمد الحباشنه والمهندس هيثم شقرة، والمهندس سمير الخطيب.
وأشارت المهندسة سهير المهيرات من خلال عرض النظام إلى أهمية نظام إدارة الطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالطاقة النظيفة والإنتاج والاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية للحد من اّثار التغير المناخي.
