المهندسين تعقد ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة بمشاركة لجنة الطاقة النيابية

2026-02-05 03:13:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت لجنة الطاقة النقابية في نقابة المهندسين الأردنيين ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة ISO500001 قدمتها رئيسة جمعية مهندسي الاستدامة الأردنية، مدير عام ومؤسس شركة المترابطة لحلول الاستدامة المهندسة سهير مهيرات.


وشارك في الورشة، أعضاء من لجنة الطاقة النيابية برئاسة الدكتور أيمن ابو هنية والنواب المهندس جمال قموه والمهندس خضر بني خالد والمهندس نسيم العبادي والمهندس راكين ابو هنية وأعضاء مجلس النقابة المهندس محمد الحباشنه والمهندس هيثم شقرة، والمهندس سمير الخطيب.


وأشارت المهندسة سهير المهيرات من خلال عرض النظام إلى أهمية نظام إدارة الطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالطاقة النظيفة والإنتاج والاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية للحد من اّثار التغير المناخي.

MENAFN05022026000208011052ID1110702706

