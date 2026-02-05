  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
عراقجي يغادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة

2026-02-05 03:13:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستعد إيران والولايات المتحدة لإجراء محادثات الجمعة في سلطنة عُمان، حيث تتطلع واشنطن لمعرفة ما إذا هناك أي احتمال لإحراز تقدم دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، مع رفضها سحب التهديد بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران.


وستكون هذه المحادثات التي أكدها الجانبان في وقت متأخر الأربعاء، بعد ساعات من الشكّ حول موقعها وموعدها وصيغتها، أول لقاء من نوعه بين الخصمين منذ مشاركة الولايات المتحدة في حرب إسرائيل ضد إيران في حزيران بشن ضربات على 3 مواقع نووية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنّ وزير الخارجية عباس عراقجي غادر إلى مسقط لترؤس الوفد الإيراني.

