عراقجي يغادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة

تستعد إيران والولايات المتحدة لإجراء محادثات الجمعة في سلطنة عُمان، حيث تتطلع واشنطن لمعرفة ما إذا هناك أي احتمال لإحراز تقدم دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، مع رفضها سحب التهديد بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران.



وستكون هذه المحادثات التي أكدها الجانبان في وقت متأخر الأربعاء، بعد ساعات من الشكّ حول موقعها وموعدها وصيغتها، أول لقاء من نوعه بين الخصمين منذ مشاركة الولايات المتحدة في حرب إسرائيل ضد إيران في حزيران بشن ضربات على 3 مواقع نووية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنّ وزير الخارجية عباس عراقجي غادر إلى مسقط لترؤس الوفد الإيراني.