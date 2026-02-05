عراقجي يغادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة

عراقجي يغادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
وستكون هذه المحادثات التي أكدها الجانبان في وقت متأخر الأربعاء، بعد ساعات من الشكّ حول موقعها وموعدها وصيغتها، أول لقاء من نوعه بين الخصمين منذ مشاركة الولايات المتحدة في حرب إسرائيل ضد إيران في حزيران بشن ضربات على 3 مواقع نووية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنّ وزير الخارجية عباس عراقجي غادر إلى مسقط لترؤس الوفد الإيراني.
