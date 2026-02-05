الاحتلال يحوّل حارسين في المسجد الأقصى إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل حارسين في المسجد الأقصى إلى الاعتقال الإداري
وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة، محمد محمود، بأن وزير جيش الاحتلال قرر تحويل الشابين مهدي العباسي وعبد الرحمن الشريف، وهما من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وأوضح محمود أن محاكم الاحتلال كانت قد أصدرت قرارين بالإفراج عن العباسي والشريف، اللذين اعتُقلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن مخابرات الاحتلال امتنعت عن تنفيذ القرار، وقدّمت استئنافاً، إلى أن حصلت لاحقاً على توقيع وزير الجيش لتحويلهما إلى الاعتقال الإداري.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment