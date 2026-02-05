  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يحوّل حارسين في المسجد الأقصى إلى الاعتقال الإداري

2026-02-05 03:13:30
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس – PNN - حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اثنين من حراس المسجد الأقصى المبارك إلى الاعتقال الإداري، بقرار صادر عن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة، محمد محمود، بأن وزير جيش الاحتلال قرر تحويل الشابين مهدي العباسي وعبد الرحمن الشريف، وهما من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وأوضح محمود أن محاكم الاحتلال كانت قد أصدرت قرارين بالإفراج عن العباسي والشريف، اللذين اعتُقلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن مخابرات الاحتلال امتنعت عن تنفيذ القرار، وقدّمت استئنافاً، إلى أن حصلت لاحقاً على توقيع وزير الجيش لتحويلهما إلى الاعتقال الإداري.

