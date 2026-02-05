لولا دا سيلفا: البرازيل مهتمة بالانضمام إلى مجلس السلام بشرط حصره بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) ساو باولو – PNN - قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، إن بلاده مهتمة بالانضمام إلى“مجلس السلام” الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شريطة أن يقتصر تركيز المناقشات فيه على الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف لولا، في مقابلة مع موقع“يو أو إل” الإخباري البرازيلي، أنه من المرجح أن يسافر إلى واشنطن في الأسبوع الأول من آذار/مارس المقبل، لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان لولا قد وجّه في وقت سابق انتقادات حادة لترامب، متهماً إياه بالسعي إلى أن يصبح“سيداً” لـ“أمم متحدة جديدة” من خلال اقتراح إنشاء“مجلس السلام”.

وقال لولا، في خطاب شدد فيه لهجته تجاه ترامب عقب تسوية الخلاف بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية:“بدلاً من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ يقترح الرئيس ترامب إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو سيدها الوحيد”.

وتأتي تصريحات لولا في ظل جدل دولي متزايد حول المقترحات الأمريكية المتعلقة بإعادة تشكيل آليات العمل الدولي، خاصة في القضايا المرتبطة بالحرب على غزة ودور المؤسسات الأممية.