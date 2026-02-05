لولا دا سيلفا: البرازيل مهتمة بالانضمام إلى مجلس السلام بشرط حصره بغزة

لولا دا سيلفا: البرازيل مهتمة بالانضمام إلى مجلس السلام بشرط حصره بغزة
وأضاف لولا، في مقابلة مع موقع“يو أو إل” الإخباري البرازيلي، أنه من المرجح أن يسافر إلى واشنطن في الأسبوع الأول من آذار/مارس المقبل، لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان لولا قد وجّه في وقت سابق انتقادات حادة لترامب، متهماً إياه بالسعي إلى أن يصبح“سيداً” لـ“أمم متحدة جديدة” من خلال اقتراح إنشاء“مجلس السلام”.
وقال لولا، في خطاب شدد فيه لهجته تجاه ترامب عقب تسوية الخلاف بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية:“بدلاً من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ يقترح الرئيس ترامب إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو سيدها الوحيد”.
وتأتي تصريحات لولا في ظل جدل دولي متزايد حول المقترحات الأمريكية المتعلقة بإعادة تشكيل آليات العمل الدولي، خاصة في القضايا المرتبطة بالحرب على غزة ودور المؤسسات الأممية.
