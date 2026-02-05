مستوطنون يشنّون هجمات واسعة على قرى وتجمعات في الضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس – PNN - هاجمت مجموعات من المستوطنين، مساء اليوم الخميس، قرى وتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في موجة جديدة من الاعتداءات المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وكشفت محافظة القدس، في بيان صدر بعد ظهر اليوم، أن سلطات الاحتلال شرعت فعلياً باستخدام الآليات الثقيلة لشق طريق استيطاني جديد بطول ستة كيلومترات في الجهة الشمالية من مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المحافظة أن الطريق يبدأ من بلدة مخماس شرقاً، وصولاً إلى قرية قلنديا غرباً، في إطار مشاريع تهدف إلى تعزيز التوسع الاستيطاني وعزل القرى الفلسطينية.

وفي تجمع معازي جبع شمال شرق القدس، تعرّض السكان لهجمات منظمة نفذتها مجموعات من المستوطنين، تحت حماية جيش الاحتلال، في محاولة لإجبار العائلات على الرحيل القسري وإخلاء المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي محافظتي نابلس وقلقيلية، أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات في مناطق التماس، بعد أن أقدم مستوطنون على إغلاق طرق رئيسية، ما أعاق حركة المواطنين بين القرى والمدن الرئيسية.

كما هاجم المستوطنون أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتدوا على ممتلكاتهم، في استمرار لسياسة الاعتداءات المنظمة.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان سلطات الاحتلال توقيع اتفاقية لبناء 2780 وحدة استيطانية جديدة، لتوسيع المستوطنات القائمة شمال مدينة القدس المحتلة