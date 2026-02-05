أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجعات جماعية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجعات جماعية
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعات جماعية اليوم الخميس، وسط ثبات أسعار الفائدة، مع تقييم المستثمرين لتقارير الأرباح الإقليمية، في وقت أبقى فيه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.07 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment