أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجعات جماعية

2026-02-05 03:13:23
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعات جماعية اليوم الخميس، وسط ثبات أسعار الفائدة، مع تقييم المستثمرين لتقارير الأرباح الإقليمية، في وقت أبقى فيه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.


وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.07 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).

