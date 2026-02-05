فلامنغو يهدد ريال مدريد: فينيسيوس سيعود مجاناً
خبرني - أكد نادي فلامنغو البرازيلي أن أبوابه ستبقى مفتوحة دائماً لعودة نجمه السابق فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني.
وأكد خوسيه بوتو، مدير كرة القدم لفلامنغو، خلال مراسم تقديم الوافد الجديد لوكاس باكيتا، أن العلاقة مع فينيسيوس لم تنقطع يوماً وأنه مرحب بعودته في أي وقت.
وأوضح بوتو أن النادي يراقب وضع فينيسيوس مع ريال مدريد باهتمام، مشيراً إلى أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2027، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديده حتى الآن.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن بوتو قوله: عقده يقترب من نهايته، ولن نضطر لدفع أي شيء لريال مدريد، في إشارة إلى إمكانية ضمه مجاناً عند نهاية مدة العقد.
وختم بوتو حديثه، قائلاً: الأمر يعتمد على فينيسيوس جونيور أكثر مما يعتمد علينا.
على الجانب الآخر يضع النادي الملكي مسألة تجديد عقد فينيسيوس كأولوية قصوى، حيث يرفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز رحيل أحد أهم ركائز فريقه دون مقابل. وتكمن المشكلة الحالية في وجود فوارق مالية بين العرض المقدم من الريال ومطالب ممثلي اللاعب، مما تسبب في توقف المفاوضات مؤقتاً.
