فلامنغو يهدد ريال مدريد: فينيسيوس سيعود مجاناً

خبرني - أكد نادي فلامنغو البرازيلي أن أبوابه ستبقى مفتوحة دائماً لعودة نجمه السابق فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وأكد خوسيه بوتو، مدير كرة القدم لفلامنغو، خلال مراسم تقديم الوافد الجديد لوكاس باكيتا، أن العلاقة مع فينيسيوس لم تنقطع يوماً وأنه مرحب بعودته في أي وقت.

وأوضح بوتو أن النادي يراقب وضع فينيسيوس مع ريال مدريد باهتمام، مشيراً إلى أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2027، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديده حتى الآن.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن بوتو قوله: عقده يقترب من نهايته، ولن نضطر لدفع أي شيء لريال مدريد، في إشارة إلى إمكانية ضمه مجاناً عند نهاية مدة العقد.

وختم بوتو حديثه، قائلاً: الأمر يعتمد على فينيسيوس جونيور أكثر مما يعتمد علينا.

على الجانب الآخر يضع النادي الملكي مسألة تجديد عقد فينيسيوس كأولوية قصوى، حيث يرفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز رحيل أحد أهم ركائز فريقه دون مقابل. وتكمن المشكلة الحالية في وجود فوارق مالية بين العرض المقدم من الريال ومطالب ممثلي اللاعب، مما تسبب في توقف المفاوضات مؤقتاً.