أردنية تشارك بإدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2026

2026-02-05 03:10:48
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمة الدولية الأردنية صابرين العبادي للمشاركة في إدارة منافسات بطولة كأس آسيا للسيدات 2026، والتي تستضيفها أستراليا خلال الفترة من 1 وحتى 21 آذار 2026.
وجاء اختيار العبادي بعد خضوعها لسلسلة من الاختبارات الفنية والبدنية المكثفة على امتداد الفترة الماضية، ضمن برامج التقييم المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، للوقوف على جاهزيتها للمشاركة في الحدث القاري الكبير.
ويعد هذا الاختيار الأول من نوعه في تاريخ التحكيم الأردني، بمشاركة حكمة أردنية في إدارة منافسات نهائيات كأس آسيا للسيدات، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية الأردنية، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

MENAFN05022026000151011027ID1110702630

