أردنية تشارك بإدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2026

أردنية تشارك بإدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2026
خبرني - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمة الدولية الأردنية صابرين العبادي للمشاركة في إدارة منافسات بطولة كأس آسيا للسيدات 2026، والتي تستضيفها أستراليا خلال الفترة من 1 وحتى 21 آذار 2026.
وجاء اختيار العبادي بعد خضوعها لسلسلة من الاختبارات الفنية والبدنية المكثفة على امتداد الفترة الماضية، ضمن برامج التقييم المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، للوقوف على جاهزيتها للمشاركة في الحدث القاري الكبير.
ويعد هذا الاختيار الأول من نوعه في تاريخ التحكيم الأردني، بمشاركة حكمة أردنية في إدارة منافسات نهائيات كأس آسيا للسيدات، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية الأردنية، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
