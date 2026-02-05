كييف: محادثات أوكرانية روسية أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة

خبرني - أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، الخميس، أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستُعقد "في الأسابيع المقبلة"، بعد مفاوضات "بنّاءة" في أبوظبي أسفرت عن تبادل أسرى.

وقال عمروف عبر تطبيق (تليغرام) "اتفقت الوفود على إبلاغ عواصمها ومواصلة المحادثات الثلاثية في الأسابيع المقبلة" لافتا إلى أن المفاوضات ركزت خصوصا على "آليات تنفيذ وقف لإطلاق النار".

وكان المفاوض الروسي كيريل دميتريف، قال لوسائل إعلام "هناك تقدم لا شكّ، الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، منددا في الوقت نفسه بما اعتبرها محاولات أوروبية "لعرقلة المسار" بهدف إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة 4 سنوات.