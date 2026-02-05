كييف: محادثات أوكرانية روسية أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة

كييف: محادثات أوكرانية روسية أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة
خبرني - أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، الخميس، أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستُعقد "في الأسابيع المقبلة"، بعد مفاوضات "بنّاءة" في أبوظبي أسفرت عن تبادل أسرى.
وقال عمروف عبر تطبيق (تليغرام) "اتفقت الوفود على إبلاغ عواصمها ومواصلة المحادثات الثلاثية في الأسابيع المقبلة" لافتا إلى أن المفاوضات ركزت خصوصا على "آليات تنفيذ وقف لإطلاق النار".
وكان المفاوض الروسي كيريل دميتريف، قال لوسائل إعلام "هناك تقدم لا شكّ، الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، منددا في الوقت نفسه بما اعتبرها محاولات أوروبية "لعرقلة المسار" بهدف إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة 4 سنوات.
