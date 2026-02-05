  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
التوصل إلى اتفاق يقضي بإفراج كل من روسيا وأوكرانيا عن 157 أسير حرب

2026-02-05 03:10:36
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - في تطور سياسي بارز يعكس نجاح المقاربة الأمريكية الجديدة، كشف ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترمب، عن تقدم جوهري في المفاوضات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد ويتكوف في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، يوم الخميس، أن المناقشات كانت بناءة للغاية، وركزت بشكل أساسي على كيفية تهيئة الظروف الموضوعية لتحقيق "سلام دائم" ينهي سنوات النزاع الدامي.

صفقة الأسرى: 157 جنديا من كل جانب
وفي أول خطوة ملموسة لبناء الثقة، أعلن ويتكوف عن التوصل إلى اتفاق تقضي بموجبه كل من روسيا وأوكرانيا بالإفراج عن 157 أسير حرب من كل جانب (بإجمالي 314 أسيرا).

ويمثل هذا الاتفاق باكورة ثمار الوساطة الأمريكية المباشرة، حيث تم التوافق أيضا على الاستمرار في المناقشات الثلاثية (الأمريكية الروسية الأوكرانية) خلال الأسابيع المقبلة لتثبيت أركان هذا المسار الدبلوماسي.

MENAFN05022026000151011027ID1110702628

