التوصل إلى اتفاق يقضي بإفراج كل من روسيا وأوكرانيا عن 157 أسير حرب

التوصل إلى اتفاق يقضي بإفراج كل من روسيا وأوكرانيا عن 157 أسير حرب
خبرني - في تطور سياسي بارز يعكس نجاح المقاربة الأمريكية الجديدة، كشف ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترمب، عن تقدم جوهري في المفاوضات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد ويتكوف في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، يوم الخميس، أن المناقشات كانت بناءة للغاية، وركزت بشكل أساسي على كيفية تهيئة الظروف الموضوعية لتحقيق "سلام دائم" ينهي سنوات النزاع الدامي.
صفقة الأسرى: 157 جنديا من كل جانب
وفي أول خطوة ملموسة لبناء الثقة، أعلن ويتكوف عن التوصل إلى اتفاق تقضي بموجبه كل من روسيا وأوكرانيا بالإفراج عن 157 أسير حرب من كل جانب (بإجمالي 314 أسيرا).
ويمثل هذا الاتفاق باكورة ثمار الوساطة الأمريكية المباشرة، حيث تم التوافق أيضا على الاستمرار في المناقشات الثلاثية (الأمريكية الروسية الأوكرانية) خلال الأسابيع المقبلة لتثبيت أركان هذا المسار الدبلوماسي.
