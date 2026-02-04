  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
زيلينسكي: 55 ألف جندي أوكراني قتلوا في ساحة المعركة

2026-02-04 10:08:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، إن عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب بين بلاده وروسيا يصل إلى 55 ألف جندي.
وقال زيلينسكي في مقابلة مسجلة سلفا مع قناة فرانس-2 بثت الأربعاء "في أوكرانيا، يبلغ عدد الجنود الذين قتلوا في ساحة المعركة... 55 ألف فرد".
وأضاف زيلينسكي أنه بالإضافة إلى هذا العدد يوجد عدد آخر "كبير" يعدون رسميا في عداد المفقودين.
وكان زيلينسكي قد ذكر في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية في شباط 2025 أن عدد العسكريين الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب يتجاوز 46 ألفا.

