زيلينسكي: 55 ألف جندي أوكراني قتلوا في ساحة المعركة

زيلينسكي: 55 ألف جندي أوكراني قتلوا في ساحة المعركة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، إن عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب بين بلاده وروسيا يصل إلى 55 ألف جندي.
وقال زيلينسكي في مقابلة مسجلة سلفا مع قناة فرانس-2 بثت الأربعاء "في أوكرانيا، يبلغ عدد الجنود الذين قتلوا في ساحة المعركة... 55 ألف فرد".
وأضاف زيلينسكي أنه بالإضافة إلى هذا العدد يوجد عدد آخر "كبير" يعدون رسميا في عداد المفقودين.
وكان زيلينسكي قد ذكر في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية في شباط 2025 أن عدد العسكريين الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب يتجاوز 46 ألفا.
