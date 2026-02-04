العملات المشفرة تخسر نصف تريليون دولار في أسبوع

خبرني - فقدت العملات المشفرة نحو نصف تريليون دولار تقريبا من قيمتها السوقية في أقل من أسبوع مع تصاعد عمليات بيعها، خاصة عملة البتيكوين.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة تراجع بمبلغ 467.7 مليار دولار منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك وفق بيانات "كوين جيكو"، وهو موقع مختص بمتابعة أداء العملات المشفرة في الأسواق.

وأضافت بلومبيرغ أن قيمة عملة البتكوين انخفضت أمس الثلاثاء إلى أقل مستوياتها منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر/تشرين الأول 2024، والذي وعد بأن تكون الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة، وانتهجت إدارته سياسات داعمة لهذه العملات.

وذكرت الوكالة نفسها أن سعر البتيكوين انخفض إلى 72 ألفا و877 دولارا للعملة الواحدة، وهو أقل قيمة لها منذ نحو 15 شهرا، ثم ارتفع سعرها إلى نحو 75 ألفا و900 صباح الأربعاء في نيويورك.

وانخفض سعر البتيكوين بنحو 40% منذ أن بلغت مستوى قياسيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك نتيجة سلسلة واسعة من عمليات التصفية، حيث قام الكثير من المستثمرين ببيع ما لديهم من العملات المشفرة، مما انعكس على قيمتها في الأسواق.

لم تعد "ذهبا رقميا"

وبدأت سلسلة من عمليات بيع العملات المشفرة على نطاق واسع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى خسارة هذه العملات لنحو 19 مليار دولار من قيمتها، ثم توالت عمليات التصفية في الأسواق حتى الآن، لتؤدي إلى خسائر أوسع نطاقا في قيمة العملات المشفرة.

وأشار موقع بلومبيرغ إلى أن العملات المشفرة لم تحقق الارتفاع الذي حققته المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة.

وبالتالي، فإن توقعات بعض المستثمرين بأن تصبح العملات المشفرة "ذهبا رقميا" – أي أن تكون ملاذا آمنا مشابها للذهب ولكن بصورة رقمية – لم تتحقق، إذ إن هذه السوق "فشلت في ترسيخ نفسها كأداة تحوط مثل المعادن النفيسة"، وفق ما قاله المستثمر الأمريكي مايكل بيري لبلومبيرغ، مضيفا أنها "انكشفت كأصل قائم بشكل كامل على المضاربة".

مخاوف من تواصل الانخفاض

وفي السياق ذاته، أشار موقع "فوربس" اليوم الأربعاء إلى تصاعد المخاوف من استمرار الانخفاض في سعر عملة البتيكوين إلى مستوى 50 ألف دولار للعملة الواحدة.

ونقل موقع "فوربس" عن بيري، الذي سبق أن تنبأ بالأزمة المالية عام 2008، أنه "لا يوجد سبب منطقي يدعو إلى إبطاء أو إيقاف انخفاض سعر البيتكوين".

وأضاف أنه في حال انخفض سعر البتيكوين إلى 50 ألف دولار، فإن شركات تعدين العملة، التي تقوم بإصدار عملات جديدة وتأمين المعاملات الحالية في الأسواق، "قد تواجه الإفلاس".

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل آيه إم إكس" للخدمات المالية ديفيد ميرسر -والتي تشمل خدماتها العملات المشفرة- في تصريح لفوربس أن "المستثمرين اندفعوا لشراء الذهب بكميات قياسية الأسبوع الماضي، فيما تم تداول العملات المشفرة كأصل محفوف بالمخاطر، بدلاً من كونها ملاذاً آمناً كما توقع الكثيرون".