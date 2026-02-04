زيادة الطاقة الاستيعابية لمبرة الملك عبد الله الثاني

خبرني - يتوقع أن يتم افتتاح الطابق الثاني لمبرة الملك عبدالله الثاني في السلط بشهر حزيران من العام الحالي.

وأكد رئيس الهلال الأحمر الأردني في البلقاء ورئيس اللجنة المؤقتة لمبرة الملك عبدالله الثاني للأيتام ناجي العلوان، أن الهدف من بناء الطابق الثاني للمبرة والبالغة كلفته (١٣٠ ألف دينار بتمويل من مجلس محافظة البلقاء لغايات التوسعة وزيادة الطاقة الاستيعابية وخلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، بحسب الرأي.

وأوضح العلوان أنه من المتوقع استقبال حالات من دور الإيواء الأخرى جراء الاكتظاظ وزيادة حالات التفكك الأسري، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى (٤٠) مع محاولة تغيير الفئة العمرية التي سيتم استقبالها في المبرة والتي كانت من عمر الولادة ولغاية ١٤ عاما لتصبح ١٨ عاما والتي تحتاج الى تعديل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المبرة.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الأردني والذي تأسس عام ١٩٥٦ يعد المظلة الرسمية للمبرة التي تأسست عام ١٩٦٥ بهدف مساعدة الأسر في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجهها. وبين أن عدد المنتفعات في المبرة (١٢) طالبة جميعهن على مقاعد الدراسة بمدارس باستثناء طفلة وعمرها ٤ سنوات وضمن الفئة العمرية من ٤ إلى ١٢ سنة وهناك قصص نجاح لخريجات من المبرة أثبتن جدارتهن على مقاعد الدراسة وفي الحياة العامة.

وتستقبل المبرة ٣ فئات الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري والتي تتم بموجب قرار من إدارة حماية الأسرة ومحكمة الأحداث وبقرار من القاضي بإيداع المنتفعة لدور الإيواء يتم تجديده سنوياً.

وحظيت مبرة الملك عبد الله الثاني للأيتام باهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله بزيارة خاصة للمبرة عام ٢٠١٨ بعد أن أمرت بتحديث المبنى وتأثيثه بالكامل.

وتقدم جامعة البلقاء التطبيقية ومؤسسة الأميرة تغريد فحوصات طبية مجانية دورية لمنتفعات المبرة في خطوة إنسانية تجسّد أسمى معاني العمل الخيري.

وبحسب العلوان فإن مديرة ومربيات وكافة القائمات على خدمة المنتفعات يركزن على التربية والتنشئة السليمة المبنية على أحكام الشريعة الإسلامية وتعليمهن مهارات السلوك والتواصل مع الناس حيث يتم استضافة واعظات لتعليم الطالبات التربية الدينية السليمة وتحفيظ القرآن. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المبرة أكد أن الأخصائية الاجتماعية تبذل جهودا مضنية لتعديل سلوك المنتفعات من المبرة وتغيير الأفكار المترسخة بأذهانهن حول مختلف الأمور الحياتية. ومن التحديات التي تواجه المبرة استقبال حالات غير ملتحقة بالمدارس والذي يؤثر على المستوى العلمي والعقلي ومحاولة ادماجها ضمن نظام استدراكي في المدارس الحكومية.