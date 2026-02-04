  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المستشار الألماني يصل الرياض في بداية جولة خليجية

المستشار الألماني يصل الرياض في بداية جولة خليجية

2026-02-04 07:22:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس -مساء الأربعاء- إلى العاصمة السعودية الرياض، ضمن جولة ستقوده إلى الدوحة وأبو ظبي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن المستشار الألماني التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض وأجريا محادثات، دون أن تورد تفاصيل أكثر.

وقالت الوكالة إن المستشار الألماني والوفد المرافق له وصلوا إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، دون أن تحدد مدة الزيارة.

وفي الاثنين الماضي، ذكر موقع التلفزيون الألماني الحكومي أن ميرتس سيبدأ الأربعاء جولة تشمل السعودية وقطر والإمارات، بهدف بحث التعاون في قطاعيْ الطاقة والأسلحة.

وقبيل مغادرته إلى العاصمة السعودية، أعلن ميرتس رغبته في تعميق الشراكة الإستراتيجية مع منطقة الخليج، وذلك "نظرا لما تحظى به من أهمية اقتصادية وسياسية".

وصرح ميرتس في برلين مساء الأربعاء: "نحن بحاجة إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في زمن تزداد فيه هيمنة القوى العظمى على السياسة. سنتمكن من حماية وتعزيز حريتنا وأمننا وازدهارنا على المدى الطويل بشكل أفضل إذا توافرت لدينا مثل هذه الشراكات".

وأشار إلى أن هؤلاء الشركاء قد لا يتقاسمون مع ألمانيا جميع القيم والمصالح، "لكنهم يشاركوننا في إدراك أننا بحاجة إلى نظام نعتمد فيه على التفاهمات والتعامل مع بعضنا بعضا باحترام".

ورأى ميرتس أن الشراكة مع دول الخليج تفتح المجال لألمانيا لتنويع سلاسل توريد النفط والغاز.

MENAFN04022026000151011027ID1110697730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث